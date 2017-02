AGUADO CREE QUE LA SOCIALDEMOCRACIA ES UNA IDEOLOGÍA “SUPERADA” Y QUE C’S ES “LIBERAL PROGRESISTA”

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, afirmó este sábado que la “socialdemocracia a día de hoy es una ideología superada” y, por ello, consideró que no tiene sentido que su partido siga mencionándola cuando ya está perfilándose como una formación “liberal progresista”.En declaraciones a los periodistas en la IV Asamblea General que C’s está celebrando este fin de semana en el teatro municipal de Coslada, Aguado habló de esta forma respecto al debate sobre si se ha de retirar la socialdemocracia del ideario del partido. “La socialdemocracia a día de hoy es una ideología superada. Para nosotros lo importante es mirar al futuro y eso se hace desde el progresismo”, sentenció, antes de explicar que en su partido ha de seguir conquistando derechos desde un punto de vista que conjugue “la libertad individual, el progreso, la regeneración de riqueza y la generación de puestos de trabajo”.En consecuencia, el portavoz de la formación naranja en la Asamblea de Madrid adujo que “no tiene sentido” que C’s siga mencionando la socialdemocracia cuando ya se está perfilando como un partido “liberal progresista”.Señaló que “no hay nada que refundar” en C’s, tal y como apuntan algunas voces críticas, porque su partido está ya “bien fundado” y ha llegado para definir el centro político español, que en su opinión consiste en ser “liberales en lo económico y progresistas en lo social”.Sobre si el partido debe dejar de citar a Adolfo Suárez, dijo que no ve “nada de malo” en recordar a un “personaje político y público” que personalmente le “encanta”. A su juicio, tener de “referente” a Suárez es sinónimo de apostar por el “consenso, el centro político y reformar y no destruir como otros”.Asimismo, se mostró partidario de que en el próximo ciclo electoral C’s sea un partido que entre a formar parte de gobiernos e, incluso, los lidere. “Nos gustaría liderar y, si no podemos, formaríamos una coalición en principio con la lista más votada”, apuntó.