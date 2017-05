Tom Burns equipara el Brexit y la era Trump con el "secesionismo catalán"

Etiquetas

Joanna Wronecka dice que el efecto del Brexit "está aún por sentir"

El ensayista y analista político hispano británico Tom Burns Marañón ha equiparado el Brexit y las políticas proteccionistas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el "secesionismo catalán".

"Es lo mismo. Estados Unidos quiere desconectar del tratado de libre comercio Nafta, el Reino Unido de la UE y Catalunya del resto de España", ha dicho Burns en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía, que se celebra en Sitges.

"El caso es que estamos desconectando. Se está diciendo 'no lo hagas', pero no se hace caso. Y luego está el tema de la identidad, y hasta que no nos quitemos este lío de la cabeza...", ha ahondado Burns.

Sobre el Brexit ha sostenido que lo que hay que preguntarse es si su impacto va a ser "duro o muy duro", y ha augurado que existe el riesgo de que las negociaciones entre la primera ministra británica, Theresa May, y la UE no acaben en acuerdo.

A su juicio, ha sido "tremendamente estúpido" que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, haya cifrado el coste del Brexit --en unos 60.000 millones de euros-- porque ello no ayuda, sino que lo importante es pactar las condiciones.

Burns prevé que el Reino Unido pacte con la UE un acuerdo de transición para permanecer en el mercado común dos o tres años más, ya que ha reflexionado que los británicos "necesitan más tiempo".

De cara a las elecciones británicas del 8 de junio, ha pronosticado que May aumentará escaños y que el próximo Consejo Europeo se prevé "violento" tras los comicios.

Burns ha participado en la sesión 'El malestar en las democracias liberales' del Círculo de Economía, que celebra este año su XXXIII Reunión Anual bajo el título 'Sociedad, Política y Economía en tiempos de incertidumbre', una jornada patrocinada por Indra, CaixaBank y KPMG.

Junto con él también ha participado en la misma sesión la viceministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Polonia, Joanna Wronecka, que ha coincidido con Burns en que "el efecto del Breixt aún está por dejarse sentir".

WRONECKA: "ESTADOS SOBERANOS"

Wronecka ha apostado por una Europa con Estados soberanos, una CE profesionalizada y un aumento del rol de los parlamentos regionales, y ha destacado la contribución que puede representar Polonia para la cooperación internacional.

Ha defendido que su país goza de una economía saneada con un crecimiento del PIB del 4% en el primer trimestre, una previsión de crecimiento de una media del 3% interanual hasta el año 2030 y una tasa de desempleo del 7,7% a finales de abril.