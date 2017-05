Trinidad Jiménez: "Ahora tenemos que estar todos detrás del secretario general elegido. No hay más que hablar"

Etiquetas

"El partido socialista no se ha desgarrado. Los militantes se han expresado y, con independencia de las preferencias de unos y otros, ahora hay que estar detrás del secretario general elegido, no hay más que hablar", manifestó la exministra Trinidad Jiménez, en el Foro Nueva Murcia, donde pronunció una conferencia sobre los ''Cambios y desafíos en el nuevo escenario internacional'.

La actual directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica añadió que "esta es la postura del partido a la que yo siempre he apelado y que siempre he vivido. Todos tenemos que estar detrás del secretario general y trabajar para que el PSOE vuelva a ser una alternativa de Gobierno, que para eso estamos".

Para ello, apuntó que "todo el partido tiene que estar unido en torno ese liderazgo y ese liderazgo tener la capacidad y la generosidad para integrar a todas las sensibilidades. Si el PSOE logra hacer eso volverá a ser un proyecto mayoritario".

Jiménez contó que ha vivido el proceso de primarias "con normalidad", porque "dentro del partido socialista siempre me he encontrado entre compañeros, lo que explica que tenga una relación tan buena con todos. Siempre he pedido que se me respetase y que pudiese tener una opción u otra, porque se trata del mismo proyecto político. Con Pedro Sánchez también he tenido muy buena relación, porque él empezó conmigo en el Ayuntamiento de Madrid. Y es verdad que le casé, como también casé a Eduardo Madina".

"HAY QUE SALIR A GANAR"

"El PSOE tiene que depender de sí mismo", afirmó la exministra socialista al ser preguntada por un posible acercamiento del PSOE a Podemos. "Nosotros tenemos que recuperar la vocación mayoritaria, tenemos que ir a por la mayoría. Así es como hemos ido siempre. Tenemos que llevar a cabo nuestro proyecto, sin depender de nadie. Hay que salir a ganar, a por todas. Eso es lo que hacíamos antes y eso es lo que me gustaría que hiciésemos ahora".

Sobre este punto, añadió que "el proyecto que representa el partido socialista no es el de otro partido, aunque pueda haber coincidencias y podamos votar juntos en determinados momento,*Nosotros tenemos un proyecto propio que es el del partido socialista y no me gustaría que se desdibujara en ningún otro".

Jiménez, que recordó que lleva 33 años como militantes del PSOE, aseguró que aunque está "muy orgullosa y agradecida" al partido socialista "por el grandísimo honor de haber sido ministra del Gobierno de España", no tiene pensado volver a la política activa. "He cerrado una etapa", explicó, ya que sentía "la curiosidad vital e intelectual de desarrollarme en otro ámbito" y de servir al país desde el sector privado.

"Había mucho machismo en la política", recordó, por otra parte, Trinidad Jiménez cuando fue preguntada por la polémica que suscitó que apareciera en un cartel electoral con una cazadora de cuero. "Aquello fue en el año 2002 y han cambiado mucho las cosas. Ahora a nadie se le ocurriría hacer un comentario de este tipo. Nuestro país ha avanzado mucho, y aunque todavía hay residuos, está muy mal visto públicamente y más de uno de controla".

UN ESCENARIO INTERNACIONAL "INCIERTO"

La directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica abordó durante su intervención los grandes desafíos a los que se enfrenta un escenario internacional "cambiante" y "marcado por la incertidumbre", en el que "ningún país puede dar respuesta de forma aislada a los problemas, porque lo que se necesitan son soluciones globales". Así por ejemplo, se refirió al terrorismo yihadista, asegurando que "sólo lo podremos combatir coordinando los servicios de inteligencia".

"El orden mundial ha entrado en crisis y no hemos sido capaces de articular otro", aseguró la ejecutiva de Telefónica. Al mismo tiempo, señaló "la crisis de identidad de Unión Europea", que a pesar de ser "un proyecto tan exitoso" ha sido puesto a prueba por la crisis.

Las políticas de austeridad y "la desconfianza tan grande que los ciudadanos tienen respecto a las instituciones" han propiciado, según Jiménez, la aparición de fuerzas emergentes que independientemente de la ideología coinciden en "criticar lo existente" y "en ser nuevos".

También habló en Foro Nueva Murcia de los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, como el de adaptar el mercado laboral a la sustitución de los hombres por máquinas, así como el educativo, ya que "el 65% de los niños que están estudiando Primaria ocuparán empleos que aún no existen". De hecho, recordó que entre las profesiones más demandadas se encuentra las de experto en ciberseguridad, piloto de drones o arqueólogo digital.

Respecto a los ciberataques masivos, la ejecutiva de Telefónica aseguró que "tenemos capacidad tecnológica para hacer frente a estos ataques, ya que contamos con grandísimos expertos", al tiempo que destacó la importancia de los mecanismos de prevención. En el caso del último caso, aseguró que en Telefónica se actuó "con transparencia y capacidad de reacción".

Finalmente, Jiménez destacó que fueron muchas las satisfacciones como ministra de Asuntos Exteriores y de Sanidad, aunque destacó especialmente la prohibición de fumar en espacios públicos, lo que despertó un aplauso por parte de los asistentes al Foro Nueva Murcia. Entre los invitados, se encontraba una amplia representación de los sectores empresarial y social de la Región, así como de destacados miembros del partido socialista.