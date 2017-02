HENRÍQUEZ DE LUNA REIVINDICA PARA EL PP EL "REFORMISMO” DE AZNAR

Etiquetas

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, afirmó este jueves que su partido necesita empezar ya a defender el “reformismo”, algo que, indicó, en su día inoculó el expresidente del Gobierno José María Aznar. Señaló que en este momento “los grandes enemigos de la regeneración son la partitocracia y el populismo”.Así lo expresó al participar en unas jornadas organizadas por el grupo reformista del PP Floridablanca, formado por militantes populares con una ideología liberal conservadora que confrontan con la dirección actual y que, a unos días del Congreso del PP, están analizando el papel de los ‘millenials’ en el centro-derecha español. “En el PP tenemos que empezar a defender el reformismo de nuestro sistema político porque es algo que se necesita”, sentenció el dirigente popular, para a renglón seguido decir que su partido debería tener un “permanente afán de cambiar las cosas”.Advirtió de que los partidos que no instalan cauces de participación y canalizan la voluntad ciudadana acaban “degenerándose” y convirtiéndose en “oligarquías”. “Eso pasa en todos los partidos, no solo en el PP. Podemos al principio era muy asambleario y cada vez lo es menos porque se trata de tener un férreo control de la organización”, expuso.DEMOCRACIA "OXIDADA"Aseguró que el centro derecha liberal y conservador sí tiene futuro, aunque reconoció que ahora se debe regenerar una democracia que está “oxidada” y que no atrae a la juventud. A su juicio, esto se soluciona con reformas, por ejemplo avanzando hacia un sistema electoral cuyas listas no estén “cerradas y bloqueadas”. También constató que hay que avanzar en la democracia interna de los partidos. “Queremos una democracia auténtica y representativa donde el poder lo tiene la gente, los ciudadanos”, arguyó, antes de señalar que cuando la base de participación es más amplia “es más difícil que se produzca una manipulación de los sistemas democráticos”. Sobre el Congreso Nacional que el PP celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid, celebró que vaya a darse “mucho debate ideológico y de fondo” gracias al récord de enmiendas presentadas, pese a que “en teoría está todo decidido”. Dijo que las 4.000 enmiendas indican que los compromisarios, pese a ser “la representación del aparato”, tienen “ganas de que cambien las cosas”.En estas jornadas sobre ‘millenials’, Floridablanca ha querido ser el altavoz de los jóvenes y dar respuesta a sus preocupaciones bajo una perspectiva de centro-derecha. Este ‘think tank’ afirma ser consciente de que los jóvenes cada vez se identifican menos con los grandes partidos políticos, pero sus componentes insisten en que esto no quiere decir que no tengan opinión sobre los retos y problemas sociales o que no estén comprometidos. “Los jóvenes opinan, debaten y proponen, pero lo hacen a través de nuevos canales y fórmulas de participación a los que son ajenas las grandes maquinarias burocráticas”, sostienen, al tiempo que señalan que su objetivo es integrar a los ‘millennials’ en el debate público bajo una perspectiva de centro-derecha.