Monago entiende que con Podemos hubiera sido "imposible" el "espíritu de la Transición" en España

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha afirmado que con "el Podemos que hay en España" en la actualidad hubiera sido "imposible" el "espíritu de la Transición" alcanzado hace 40 años en el país.

"Yo quiero destacar el papel que hicieron todos los de aquel momento... No estaba Podemos... No, no, Podemos no lo hubiera hecho esto nunca, con gente como Podemos, como el Podemos que hay en España no se hubiera hecho el espíritu de la transición, hubiera sido imposible", ha aseverado.

En esta línea, ha considerado que "no" supone a su juicio un "espíritu de la concordia" como el de la Transición en España el hecho de que, según ha dicho, Podemos impulsase una moción de censura contra Mariano Rajoy en la que "el promotor cabía en un sidecar con los que le apoyaban", teniendo en cuenta que la formación 'morada' "atrás llevaba a Esquerra y al lado llevaba a Bildu".

De este modo, y tras poner en "valor" que la Transición evidenció "acuerdo, concordia", ha incidido en que Podemos "no" ha aplicado un "espíritu de concordia" con una moción de censura "donde se ha quedado sólo". "Eso va en contra precisamente de las lecciones de la historia: cuando uno quiere imponer a los demás su pensamiento eso no es democracia, eso es otra cosa", ha espetado Monago en referencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Al respecto, durante una visita este jueves a Coria (Cáceres), y a preguntas sobre los 40 años de las primeras elecciones democráticas en España, el 'popular' ha indicado que siguió "con mucha atención el debate que ha habido con motivo de la moción de censura", y que escuchó a Pablo Iglesias dando "clase de Historia a todos", pero sin mencionar --ha apuntado-- "esa historia de la Transición y de la Democracia".

"En ese discurso viejuno que tiene Iglesias Turrión nos habló hasta de Calvo Sotelo, nos habló de la República, nos habló de Cánovas del Castillo, pero no nos habló de la Transición, de esa gran obra, probablemente porque él no participó de ella", ha dicho Monago.

"Bien haría en estudiar el profesor Iglesias Turrión de Podemos la historia de España, cómo un señor como Adolfo Suárez se sienta con un señor que se acababa de quitar la peluca y que era comunista y cómo llegan a entendimiento y llegan a acuerdo... y no lo que se ha hecho en la moción de censura donde se ha quedado sólo... Eso va en contra precisamente de las lecciones de la historia: cuando uno quiere imponer a los demás su pensamiento eso no es democracia, eso es otra cosa", ha dicho.

En este sentido, ha considerado que "algunos de esas generaciones más jóvenes que están apoyando a ese grupo, por ser generosos en el término, tienen que repasar la historia". "No hay que tirar muy atrás en la hemeroteca, es relativamente reciente", ha apuntado.