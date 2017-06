Sánchez Mato acusa al PP de ser "herederos de Franco" y se desmarca de monarquía "caciquil y atravesada por Ley Sálica"

Etiquetas

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha acusado al PP de ser "herederos de Franco" para, a renglón seguido, hacer una defensa de la II República y desmarcarse de una monarquía en la que el rey Juan Carlos I fue "nombrado por un dictador", en un sistema "caciquil y atravesado por la Ley Sálica".

La contestación del delegado ha llegado a la comisión de Economía y Hacienda de manos del popular Percival Manglano, que ha preguntado si, como dijo en la presentación del libro 'La conquista de las ciudades', de Esther López Barceló, está utilizando su responsabilidad institucional como "una enorme palanca para alcanzar otro 14 de abril de 1931".

"Dedico mi vida a trabajar por la cosa pública", ha contestado Sánchez Mato, que ha arremetido contra el golpe de Estado contra un sistema democrático de 1936, que hundió a España en una dictadura, de la que ha acusado a los populares de ser "herederos de Franco" ya que el fundador del PP, Manuel Fraga, "tuvo mucho que ver" con la dictadura.

Manglano ha criticado la "idílica imagen de la II República" de la izquierda y que "no es más que una de las grandes mentiras de su memoria histórica". El popular ha recordado que al mes de la proclamación de la II República "se produjo una oleada de quema de conventos, que comenzó en Madrid". "¿Eso es lo que quiere para España, otro 14 de abril de 1931 para que ardan conventos e iglesias?", ha preguntado.

Carlos Sánchez Mato ha criticado la "actitud caciquil" que ha permitido que esta pregunta haya sido admitida en la comisión de Economía ya que supone "quitar dinero de los contribuyentes" dedicando tiempo a una cuestión a la que no le ve vinculación con el área.

Sánchez Mato ha defendido que en la II República se eligió democráticamente al jefe de Estado, se reconoció el voto a la mujer por primera vez en España, se aprobó la separación de poderes, dio la igualdad a hombres y mujeres, la laicidad, algo que "no se ha conseguido recuperar", estableció la libertad de manifestación, "ahora socavada con la Ley Mordaza", aumentó la escolarización en quince puntos entre 1931 y 1934, se apostó por la escuela laica con más escuelas construidas en el primer bienio republicano que en todo el reinado de Alfonso XIII...

Después de escuchar a Manglano que los acuerdos de no disponibilidad exigidos por no cumplir la regla de gasto se traducen en recortes, el delegado le ha advertido que se tendrá que "comer sus palabras". El concejal detallará en comisión las medidas adoptadas para cumplir con Hacienda, ya aprobadas en Pleno, de las que cree que Manglano no se enteró "porque estaría tuiteando".