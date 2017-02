La Hacienda catalana inicia una auditoría para demostrar la legalidad de sus datos

Etiquetas

Un equipo de tres auditores de la Autoritat Catalana de Protecció de Dates inició el lunes de la semana pasada una auditoría para comprobar que toda la información que tiene la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se ajusta a la legalidad, ha anunciado este martes el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

En un encuentro con prensa para explicar el despliegue de la Hacienda propia, ha explicado que el procedimiento tendrá un mes de duración y ha sido a petición de la Generalitat: "Si quiere que venga la Agencia Española de Protección de Datos y que nos audite, no tenemos nada que esconder".

Ha añadido que "no entra dentro del mundo real" que alguien pueda piratear los datos fiscales estatales, ya que están brutalmente protegidos, en sus palabras, igual que los de la Generalitat, ha remachado, asegurando que el Ejecutivo catalán no ha hecho ni hará nada para lo que no tenga competencias.

