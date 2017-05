Ahora Madrid y PSOE instan a la Comunidad a cambiar la Ley del Suelo, que califican de "oscura" y "tecnocrática"

Etiquetas

Los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE han instado este miércoles con sus votos favorables instar a la Comunidad de Madrid a cambiar la Ley del Suelo, que han calificado de "oscura" y "tecnocrática". PP y Cs han dado el 'no' a la propuesta.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha criticado al comienzo de su intervención en Cibeles la actual Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad, al tener una "serie de carencias evidentes".

Entre estas "carencias", Calvo ha destacado que no haya un proyecto de región "detrás de esta ley", que a su juicio es "fruto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria". "La ley no solo no aprueba un instrumento de estrategia regional, sino que además reduce la autonomía municipal y deja una sobrecarga en la administración autonómica al tener que depositar en ella parte de las licencias", ha proseguido.

Otro de los aspectos que ha recriminado Calvo sobre la actual ley es la "renuncia" a "implantar cualquier mecanismo de participación". "No solo es que no hable de participación, es que además se acotan los procesos de información pública y entiende este como el único proceso de participación", ha recriminado.

No plantear "ningún instrumento" para impulsar acciones de rehabilitación, "incoherencia" con la ley de rehabilitación y regeneración y una reducción de la cesión de suelo a vivienda protegida han sido otras de las carencias que ve Calvo en la ley.

"Es imprescindible que una ley del suelo refuerce la función pública, como dice el artículo 28 de la Constitución", ha precisado el delegado, quien ha calificado su iniciativa de una "enmienda a la totalidad" que no quiere que se quede en "una carta". "Queremos sumar apoyos de ayuntamientos gobernados por gobiernos progresistas donde compartamos principios, ya que no es ni mucho menos el proyecto de ley que nuestras ciudades necesitan", ha concluido.

UNA LEY "SIN DIÁLOGO"

Muy crítica con el proyecto de la Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad se ha mostrado también la edil socialista y portavoz en materia de urbanismo Mercedes González, quien ha precisado que ésta se llevó a cabo "sin diálogo con agentes y con el conjunto de fuerzas políticas e institucionales tras el fracaso de ley de 2001, con más de 100 modificaciones realizadas por la puerta de atrás".

Para González, la ley de Suelo tendría que conseguir cinco objetivos: un nuevo modelo legislativo, un nuevo paradigma de urbanismo, una nueva política de rehabilitación que apueste por la recalificación, y cambios en la planificación urbana y reconsiderar el urbanismo como una función pública.

La edil socialista ha apostado por una "nueva ley" para Madrid, que "ha de ser integral", y que debe ser breve, con principios básicos a regular, como medio ambiente y planeamiento. "Pero el PP insiste en el modelo de 2001, de corte liberal, con más de 280 artículos, oscura, tecnocrática y alejada de forma premeditada del entendimiento de los ciudadanos", ha señalado.

Mercedes González ve en la actualidad un "momento crítico" del urbanismo, por lo que ello "justifica el cambio de modelo". "Madrid se merece un urbanismo que merezca la pena y no un pacto entre administraciones y propietarios que se repartan plusvalías", ha concluido.

"CANTOS DE SIRENA"

El edil de Cs Bosco Labrado ha calificado de "etérea" la propuesta de Calvo, y ha anunciado que la formación naranja votaría en contra. Además, ha indicado que la propuesta contaba con "rasgos positivos" sobre los que haber discutido "hasta que González -edil socialista Mercedes González-- ha metido la mano en la proposición".

Labrado ha indicado que la formación naranja en la Asamblea presentará a este acuerdo de ley "más de 120 enmiendas", como por ejemplo "aumentar procesos de participación ciudadana en instrumentos de planeamiento". "Sin embargo, hoy nos traen una batería de cantos de sirena y buenas intenciones, y es incoherente que exijan un instrumento territorial cuando son incapaces de hacer una planificación en barrios periféricos", se ha dirigido a Ahora Madrid.

Desde el PP, Álvaro González ha indicado que este debate corresponde a la Asamblea de Madrid. "Aquí no va a engañar a los madrileños; ha tenido un año entero para trabajar ese proyecto, estaban invitados a participar en la redacción del proyecto y se fueron de esas mesas, y no cumplieron con su obligación", ha reseñado.

En su turno de réplica, Calvo ha indicado que Podemos, PSOE y la Federación de Municipios se retiraron de la Mesa sobre el proyecto de ley "cuando, por la puerta de atrás, cambiaron un artículo de la ley para eliminar el tope de tres alturas en nuevos desarrollos", lo que ha calificado de "maniobra desleal".