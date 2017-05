Arranca el proyecto de Ley de Juventud que rebaja a 16 la edad para consultas y favorece coordinación con ayuntamientos

Etiquetas

Oltra ve la norma como "una de las más modernas de España" para que las políticas de juventud sean "algo más que viajes a la nieve"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha presentado este jueves el proyecto de la nueva ley de Políticas Integrales de la Juventud que incluye novedades como rebajar a 16 años la edad para participar en consultas públicas y medidas para fomentar la coordinación entre la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos en materia de juventud. La norma también abre la puerta a dar voz a los jóvenes no asociados e incluir el requisito de paridad entre mujeres y hombres en el consejo del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

Estas novedades respecto a la anterior ley autonómica del 2010 han quedado plasmadas en un texto que Oltra ha definido como "uno de los más modernos de España" en la materia, con el objetivo de "ayudar a los jóvenes a construir su proyecto de vida" y así lograr que las políticas de juventud "sean algo más que los viajes a la nieve, como han sido en el IVAJ durante décadas".

El proyecto se aprobó en el último pleno del Consell tras un proceso de consulta ciudadana y se ha presentado en un acto en el Centre del Carme de València con la participación de integrantes del Consell de la Joventut de la Comunitat (CJCV) y representantes de entidades y de los grupos parlamentarios que debatirán el texto en las Corts en los próximos meses.

Bajo el lema 'Participa, decideix, viu', la futura Ley de la Juventud para valencianos de 12 a 30 años trata de establecer que las políticas del Consell "no sean una cartera de servicios y den respuesta a la emancipación de los jóvenes", para lo que ahonda en la colaboración entre las diferentes consellerias que "tienen algo que decir" mediante "un relato común", sobre todo las de Educación, Vivienda, Economía e Igualdad.

A nivel municipal, reconoce el papel de los ayuntamientos como "pieza clave" en la puesta en marcha de políticas para jóvenes, con la intención de que "el municipalismo recupere el protagonismo.

Oltra ha subrayado al respecto las iniciativas para los jóvenes deben servir "como complemento al sistema educativo" y tener en mente que "los jóvenes de hoy no son los mismos que los de hace 30 años". En definitiva, la nueva ley busca "dar voz a un colectivo que hasta ahora ha estado silenciado" y "no hacer la política desde la improvisación y las ocurrencias". "No queremos unas políticas de juventud sin la juventud", ha reivindicado.

"DISCRIMINACIÓN POSITIVA"

Para conseguirlo, el proyecto reconoce el derecho de los jóvenes a participar desde los 16 años en las consultas públicas de la Generalitat y avanza la 'edad joven' a los 12 años por considerarla "un punto de inflexión y transformación" desde el inicio de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). También incorpora una "discriminación positiva" hacia los colectivos más jóvenes mediante representaciones por tramos de edad.

Bajo el mismo prisma, la ley recoge la posibilidad de que en los organismos de participación también tengan presencia los grupos de jóvenes no registrados como asociación, al constituir "una realidad organizada".

Otro de los aspectos en los que incide la nueva norma es en la reivindicación del ocio educativo como "un espacio significativo en el proceso de crecimiento personal y continuado de los niños, adolescentes y jóvenes para superar las desigualdades".

EL VOLUNTARIADO CONTARÁ EN EL CURRÍCULUM

Paralelamente, busca garantizar una serie de políticas "en clave de proximidad" y reconoce las acciones de voluntariado a través de un sistema de acreditación de competencias, de manera que tengan una validez para el currículum igual que el que puedan tener las titulaciones o la formación.

El proyecto de ley establece que las políticas públicas se desarrollarán a través de la Estrategia Valenciana de Juventud (EVAJ), que irá acompañada de un diagnóstico continuado de la realidad social.

Por todo ello, se trata de "una ley que empodera a las personas jóvenes, huye de consideraciones paternalistas y defiende que las personas de 12 a 30 años recuperen el protagonismo en las decisiones que les implican", ha resumido la vicepresidenta. "Es un proyecto moderno, con una concepción de construcción de la política pública desde una óptica horizontal, y que contempla un nivel muy alto de participación".

LA JUVENTUD, "ESTADIO DE CRISIS PERMANENTE"

En la presentación, el presidente del Consell de la Joventut, Natxo Mollà ha ahondado en que la juventud "no es un estado, sino un estadio de crisis permanente", sobre todo en la Comunitat: "una de las regiones donde los jóvenes más tardan en emanciparse, con más del 45 por ciento en riesgo de exclusión social y más de 22.000 fuera de España en busca de su proyecto de vida".

Para el CJCV, "todavía queda" para que la ley refleje este cambio de paradigma, para lo que apuesta porque las políticas de jóvenes estén adscritas a Presidencia por su "transversalidad" y que las Corts creen una Comisión de Juventud.

Como objetivo, Mollà se ha marcado que la Estrategia Valenciana de Juventud esté en marcha durante 2018. "No podemos seguir trabajando sin rumbo", ha reivindicado.

LOS TRABAJADORES RECLAMAN MÁS RIESGO A LA LEY

Por parte de los trabajadores, la presidenta de la Associació de Professionals de la Joventut de la Comunitat, Noelia Valero, ha puntualizado que "no todo son alegrías" en el proyecto presentado por el Consell, aunque ha reconocido su apuesta "valiente por el 'aquí y ahora'".

Por ello, ha pedido a la Generalitat que incluya medidas para "romper el corsé" que establece la legislación estatal y "arriesgue un poco más" para evitar que los ayuntamientos "hagan la guerra por su cuenta". "Nos hemos encontrado muchas veces con el 'no se puede', ese golpe en la cara", ha lamentado.