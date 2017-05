El Ayuntamiento de Valladolid critica que la Junta "obstaculiza de nuevo" el Campus de la Justicia en El Salvador

Etiquetas

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, ha criticado este miércoles que la Junta, con la decisión tomada por el Consejo de Urbanismo, "obstaculice de nuevo" el desarrollo del proyecto del Campus de la Justicia en el entorno del antiguo colegio de El Salvador.

El Consejo de Urbanismo de Castilla y León ha denegado una vez más en su reunión este miércoles la aprobación de la modificación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitiría ubicar el Campus de la Justicia en la zona del antiguo colegio del Salvador y ha reclamado una serie de nuevas condiciones que debería cumplir el Ayuntamiento.

Sin embargo, Saravia considera que la Junta trata, de esta manera, de "obstaculizar y retrasar permanentemente" desde varios ámbitos este proyecto que, en su opinión, se debería haber aprobado "mucho antes", si bien espera que "no sea mucho tiempo" el necesario para subsanar los nuevos requisitos, si bien también ha manifestado dudas de que el proyecto se apruebe definitivamente "alguna vez".

En todo caso, el edil de Valladolid Toma la Palabra ha lamentado que "un proyecto bueno para la ciudad" encuentra "hostilidad en las administraciones gobernadas por el Partido Popular que contradicen e ignoran los principios más elementales del buen gobierno, el respeto institucional y el interés público".

Así, ha recordado que el anterior equipo de Gobierno del PP propuso ubicar esta infraestructura en las afueras de la ciudad y los actuales dirigentes municipales optaron por ubicarlo en un lugar más céntrico como el entorno de la plaza de San Pablo.

Ahora, han explicado fuentes municipales, se han planteado algunas objeciones que, en el caso de que fueran necesarias, algo que el Ayuntamiento rechaza, podrían subsanarse con posterioridad a una aprobación inicial algo que se ha permitido en numerosas ocasiones, según el Consistorio.

El rechazo, ha apuntado Manuel Saravia, se fundamenta ahora en la actuación del Sacyl, Patrimonio Cultural y la propia Dirección General de Urbanismo.

El caso de Sacyl es "muy llamativo", ya que, "ni siquiera han sabido contar las plazas de aparcamiento previstas, pues argumentan que no se cumplía la exigencia de las 160 plazas, cuando cualquiera puede comprobar su cumplimiento". De hecho, han recordado que el primer informe de Urbanismo había considerado "correcto" el número de plazas previsto.

Después de varias reuniones entre el concejal de Urbanismo y los técnicos municipales con la directora General de Infraestructuras y los técnicos del Sacyl, se remitió desde Urbanismo una propuesta de modificación que se entendía se ajustaba a esos planteamientos.

El documento se envió "hace casi dos meses", pero "no solo no se acusó recibo del documento, sino que no hubo contestación alguna", mientras que a finales de abril Sacyl presentó a la Junta un texto en el que se señalaban algunas discrepancias, entre ellas la de las plazas de aparcamiento, las cuales no se conocieron en el Ayuntamiento antes de la reunión de este miércoles.

Por otro lado, se ha explicado que en la Comisión de Patrimonio Cultural se ha reclamado que el aparcamiento previsto podría estar afectado por la protección arqueológica del yacimiento 'Cercas', y que, por lo tanto, debería hacerse un informe para estudiarlo.

Sin embargo, en lugar de llevar el informe preparado al Consejo, o dejar la comprobación como condicionante, este hecho se ha incluido como causa de no aprobación del Campus, a pesar de que la comprobación podría ser inmediata. De hecho, en opinión de Manuel Saravia, el informe es "innecesario".

El Consejo plantea también, a requerimientos del representante de Ecologistas en Acción, la posibilidad de que en el transcurso del expediente se hubiese producido alguna "modificación sustancial", lo que requeriría nuevas aprobaciones en el Pleno Municipal y nuevas exposiciones públicas. En el acuerdo se pide que el Ayuntamiento "valore si el documento presentado incurre en modificación sustancial", lo cual obviamente ya ha hecho antes de presentarlo. Pero se le requiere ahora una vez más, con lo que el trámite se alarga innecesariamente.

Por último, el Consejo Urbanismo discrepa ahora "con elementos que no hizo valer en su anterior informe" de la definición del "área de regeneración urbana" propuesta, con lo que "se plantearían inconvenientes importantes para llevar adelante la propuesta, que son, a criterio del Ayuntamiento, argumentos fácilmente rebatibles".