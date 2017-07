ESTELLER: “COLAU PROMETIÓ MUCHÍSIMA VIVIENDA SOCIAL Y NO ESTÁ CUMPLIENDO”

Etiquetas

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Ángeles Esteller, criticó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que la alcaldesa no está cumpliendo una de sus principales promesas electorales: “Colau prometió muchísima vivienda social y no está cumpliendo”.Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Esteller aseguró que Ada Colau “prometió 8.000 pisos”, pero “ha reducido a más de la mitad” el parque de vivienda protegida.En este sentido, denunció que ha reducido “en 132 millones al año la inversión en vivienda pública respecto al plan anterior”, y destacó los 75 solares vacíos de titularidad municipal: “Ella no se automulta por ello”.Respecto a otra de las grandes promesas de Colau, la de parar los desahucios, la portavoz popular manifestó que el año pasado “se ejecutaron 2.854 desahucios en Barcelona” y que los que ejercita el propio Ayuntamiento registraron un aumento del 45%. “Esta es una gran contradicción de sus políticas”, apostilló.En su conferencia, Esteller reiteró que el gobierno de Colau hace una política ideológica. Así, criticó que hace “una política social solo para aquellos que comparten su ideología”. Un ejemplo que puso fue el de las asociaciones de apoyo a la familia, “que no reciben ningún tipo de ayuda porque para ellos el concepto de familia está caduco”.