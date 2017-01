El equipo de Gobierno tacha de "falsas y demagógicas" las declaraciones de la oposición sobre el PGOU

Etiquetas

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Suances califica de "falsas y demagógicas" las declaraciones de la oposición (PP y PRC) sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el convenio urbanístico firmado hace tres años con un particular.

"Intentar trasladar a la opinión pública que el Ayuntamiento va a tener que "indemnizar" a un particular por no aprobar el Plan General es totalmente falso y un burdo intento de engañar y manipular al ciudadano", asegura el equipo de Gobierno socialista en un comunicado de prensa, en el que señala que este convenio supone la compra por parte del Ayuntamiento de una finca a un particular con el objeto de desarrollar varios proyectos de interés para los vecinos.

Añade que esta compra puede materializarse de dos maneras. Una, cambiándosela por otra finca similar en otro lugar del municipio mediante la aprobación del Plan General; y otra, mediante el pago de su valor, estimado en 698.000 euros, de forma fraccionada durante cinco años a partir de junio de 2017 en el caso de que en esta fecha el plan general no estuviese aprobado.

Los pagos realizados hasta la aprobación definitiva del plan, suponen que el Ayuntamiento se convertirá en titular de la parte de la finca ya pagada, pudiendo venderla o hacer uso de sus aprovechamientos urbanísticos.

El equipo de Gobierno asegura que el Ayuntamiento "no pierde nada" y que "simplemente se ha demorado el pago o la devolución de la finca de entre tres y ocho años" y se ha posibilitado la realización de obras e infraestructuras "muy importantes para los vecinos", como el aparcamiento, el mirador y la senda paisajística del Monte.

Obras, añade, que además se han llevado a cabo mediante programas de empleo, por lo que han supuesto la contratación de más de un centenar de personas que se encontraban en situación de desempleo.

"Todo esto no hubiese sido posible sin la firma del acuerdo", subraya.

El equipo de Gobierno destaca que el convenio recoge la cesión gratuita del Palacio de Jaime del Amo y toda la ladera del monte, "algo que ya se ha producido y que los vecinos llevan disfrutando desde hace tres años"; y la adquisición de los aprovechamientos urbanísticos de una finca que pasará a ser de titularidad pública según se vayan materializando los pagos.

Para el equipo de Gobierno, "lo más sorprendente de estas críticas", además, es que las haga el portavoz del Partido Popular, Paulino Martín, ya que él participó en las negociaciones del convenio y realizó propuestas al propietario de la finca que, "de hecho, supusieron un incremento del valor inicial de los terrenos". Además, destaca que el PP votó a favor del acuerdo en el Pleno, respaldando este convenio.

MANIPULACIÓN DESCARADA

Por otro lado, asegura que la "desorbitada" cifra de 1.200.000 euros de la que habla la oposición, "no se ajusta a la realidad", y asegura que esta cantidad incluye los gastos derivados de la compra de la finca mencionada (698.000 euros) y los gastos de las diferentes causas judiciales en las que está inmerso el Ayuntamiento.

"Causas que la oposición se olvida de aclarar que derivan de la mala gestión llevada a cabo cuando gobernaban ellos, como son el Hotel Suances, la bajada al puerto, Larcovi o el Plan Parcial Sojerra, entre otros", añade el equipo de Gobierno.

A su entender, la actitud de la oposición supone "un intento claro de manipulación y engaño a la ciudadanía con el objeto de deslucir la buena gestión que está llevando a cabo el equipo de Gobierno actual".

"No quieren que se hable de la piscina cubierta, de la que pronto disfrutarán los vecinos, a pesar de que la oposición estaba en contra; no quieren oír hablar de la vuelta a España, que este año saldrá de Suances, con lo que ello supondrá para el municipio; ni de las obras de saneamiento o recuperación de caminos en desuso; o de la bandera azul que ha conseguido la playa de Tagle; o de los servicios sociales y la creación de las ayudas de urgente necesidad; o de los programas de empleo que se están desarrollando; o de tantos y tantos proyectos que se están llevando a cabo en materia de cultura, educación, medio ambiente, festejos, turismo, comercio, juventud, deporte,....", sostiene el equipo de Gobierno.

CALENDARIO DEL PLAN GENERAL

En cuanto a la tramitación del Plan y los plazos, destaca que tanto el PP como el PRC saben los problemas derivados del contrato del equipo redactor, y recuerda que el verano pasado el Pleno aprobó, con el voto favorable de todos los partidos, rescindir el contrato existente y sacar a licitación un nuevo contrato.

"Desgraciadamente el concurso ha quedado desierto y hemos tenido que volver a sacarlo a concurso público. Asunto que nos está retrasando más de lo previsto y más de lo que nos gustaría, pero que es ajeno a esta administración", concluye.