Málaga para la Gente insta a las administraciones a ejecutar los proyectos pendientes en La Trinidad

Etiquetas

Málaga para la Gente ha presentado una moción para la próxima comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad en la que instan a las administraciones públicas con proyectos pendientes que "están paralizados en el barrio de La Trinidad a que las ejecuten lo antes posible".

Además, en la moción exigen la ejecución de los acuerdos plenarios relativos a redactar y ejecutar un plan integral de rehabilitación y mejora del barrio de la Trinidad e instan a la Junta a que "impulse la rehabilitación integral del inmueble del antiguo convento de la Trinidad para su recuperación completa y para su apertura al público lo antes posible con una definición de los usos que albergará".

También Málaga para la Gente insiste en que "de manera inmediata" se acometan medidas urgentes para garantizar una mejora de la zona ante el estado de abandono y la degradación general del barrio, "con el objeto de dignificarlo y para ponerlo en valor".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha valorado que La Trinidad "es uno de los barrios de mayor extensión de la ciudad y uno de los barrios que ha vivido multitud de acontecimientos históricos, siendo un punto de referencia en todas las tradiciones malagueñas del siglo XIX".

"Hablar de La Trinidad es hacerlo de la historia de Málaga", ha manifestado Zorrilla a Europa Press, al tiempo que ha añadido que es hacerlo "de su pasado y de su presente, aunque en la actualidad el panorama sea más gris que en otros tiempos anteriores".

Zorrilla ha criticado que el estado de conservación del barrio es "muy deficiente, o como mínimo manifiestamente mejorable", agregando, además, que "el punto de inflexión en su historia más reciente lo ha marcado el abandono de los antiguos corralones, en la segunda mitad del pasado siglo XX".

En este sentido, ha recordado que tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 1986, se diseñó por el gobierno del PSOE de Pedro Aparicio el denominado Plan Trinidad-Perchel, que ahora cumple 30 años, con el objetivo revitalizar la zona, pero "la ejecución del Plan se alargó varias décadas sin que se cumplieran los objetivos iniciales".

"Los corralones desaparecieron, muchos trinitarios abandonaron el barrio, proliferaron los solares abandonados, el barrio fue engullido por la burbuja de la especulación, salvo la inversión especulativa privada prácticamente se abandonó la inversión pública en la regeneración del barrio y creación de equipamientos públicos culturales, sociales, zonas verdes, para revitalizarlo y aportar valor añadido al mismo", ha lamentado el portavoz de Málaga para la Gente.

También ha afirmado que los vecinos de La Trinidad "llevan años quejándose de la paralización de diferentes compromisos adquiridos por las administraciones públicas", además, ha agregado que "a la deseada solución de los problemas de los solares públicos y privados abandonados del barrio, se suma la necesidad de recuperar el Convento de La Trinidad como equipamiento cultural".

El convento de La Trinidad fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1980, "cuando ya se encontraba en un avanzado estado de abandono, y ha sufrido graves problemas de expolio de su patrimonio y prácticamente se encontraba en ruinas", ha recordado.

"Desde eso han pasado años, se encuentra paralizado todo el proyecto y sin financiación", ha criticado, reiterando que "se han sobrepasado ya todos los plazos y no acaba de arrancar ningún proyecto". Es más, ha lamentado que "la rehabilitación integral del monumento para su recuperación completa está paralizada, no avanza y no existe consignación presupuestaria", ya que "ni siquiera está completamente definido cuál va ser su uso definitivo".

Al respecto, Zorrilla ha recordado que "la Junta de Andalucía ya no habla del Parque de Los Cuentos, tampoco se habla ya del Museo Arqueológico que se ha puesto en marcha ya y abierto al público en el Palacio de La Aduana, y el Gobierno Central mantiene la previsión de hacer la Biblioteca del Estado en San Agustín".

"La Junta gobernada por el PSOE con el apoyo de Ciudadanos ya ha descartado y paralizado este proyecto pese a sus promesas y declaraciones, y parece que el Ayuntamiento, gobernado por el PP con el apoyo de Ciudadanos, no tiene demasiado interés en impulsarlo. Ambos andan embarcados en otros proyectos urbanísticos más faraónicos, de inversión privada-especulativa", ha sostenido.

Para Zorrilla, "es lamentable que se hayan incumplido y sobrepasado todos los plazos y que todavía no esté realizada la rehabilitación integral, que no se sepa cuáles van a ser los usos contemplados, ni se haya redactado el proyecto arquitectónico y museográfico para el edificio monumental, su apertura para disfrute de la ciudadanía y el barrio, ni está ni se la espera, pese a que este sí que es un hito certero para su revitalización".

Ha recordado, en este sentido, que hay mociones aprobadas por Pleno del Ayuntamiento, a propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida, en octubre de 2008, en octubre de 2010 y en enero de 2012 sobre la recuperación y la rehabilitación completa para uso público del antiguo convento y cuartel de La Trinidad; además de otras iniciativas aprobadas y propuestas por IU, en enero de 2009 y en enero de 2011, entre otros.

APOYO A LIMPIADORAS

Por otro lado, Málaga para la Gente ha presentado una moción para la próxima comisión de Economía, Hacienda, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo y Turismo, en la que pide mostrar la solidaridad de toda la Corporación con las trabajadoras de la limpieza en lucha por la defensa del mantenimiento empleo en el sector en la Universidad de Málaga y el apoyo del Ayuntamiento a sus reivindicaciones.

Además, en la moción pide que el Ayuntamiento de Málaga solicite a la Universidad que tome las medidas necesarias hacia la empresa adjudicataria para asegurar que cumpla con su obligación contractual de mantener el empleo y la calidad del servicio mientras dure la concesión

El portavoz de Málaga para la Gente ha dicho que esta reivindicación se suma a otras iniciativas anteriores, "por los continuos conflictos y deterioro de las condiciones de trabajo, y de la calidad del servicio que se presta, que viven desde hace años las trabajadoras de Valoriza, encargadas de la limpieza de la Universidad y de que día a día las instalaciones de la UMA queden en perfecto estado, conflicto con la empresa privada que es adjudicataria del servicio debido al incumplimiento del pliego técnico".