Moreno pide a Junta apostar por los emprendedores y por una mayor cualificación de los profesionales

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha reclamado a la Junta que se tome "en serio" el turismo y que apueste por los emprendedores en este sector, que representan el 20 por ciento del medio millón de andaluces que trabajan en el turismo, así como también por una mayor cualificación de los profesionales "para que Andalucía sea capital y potencia de ese turismo selectivo que deja cada vez más dinero y genera más puestos de trabajo.".

En declaraciones a los medios durante su visita al stand de Andalucía en la Feria del Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, Moreno ha anunciado que su partido va a llevar una proposición no de ley al Parlamento para la formación turística "sea cada vez más cualificada, apostando por profesionales altamente cualificados para empresas altamente segmentadas".

El líder del PP-A ha mostrado su satisfacción por un año "netamente positivo turísticamente" para España y Andalucía, y que en esta comunidad representa un 13 por ciento del PIB, aunque ha insistido en que hay que seguir trabajando para "mejorar la calidad turística de la comunidad, para que el valor añadido que se quede en nuestra tierra, para romper la estacionalidad del turismo, y para que tengamos cada vez un turismo más selectivo que deje más dinero y genere más empleo".

En este contexto, ha dicho que, aún felicitándonos por los datos, tiene que lamentar que la Consejería de Turismo de la Junta "no ejecute al cien por cien partidas vitales para el turismo como la promoción del turismo o las actividades vinculadas al turismo especialmente de apoyo a la empresa turística". Y es que, según ha defendido, se hace fundamental "un binomio turismo y formación".

Moreno, que ha considerado necesario "mimar" al turismo, ha señalado que hay comunidades que están por delante, por lo que Andalucía tiene que perfeccionar sus actuaciones para que esta "gran industria" siga generando "actividad, empleo y bienestar". A su juicio, el Gobierno andaluz debe "tomarse en serio" el turismo y dejar de estar instalado en el "autobombo y la autocomplacencia".

Finalmente, y a preguntas de los periodistas, el presidente del PP-A ha dicho que su partido no sabe qué está haciendo la Junta con el dinero del canon del agua "y que no se está destinando a la construcción de infraestructuras para la depuración del agua". "Andalucía no puede competir con destinos de primer nivel si tenemos costas donde no hay saneamiento, una asignatura pendiente de la Junta", ha concluido.