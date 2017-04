PP, PSOE y PRC apuestan por decidir el futuro de La Remonta en el nuevo PGOU

Etiquetas

El equipo de Gobierno (PP) y los grupos municipales de PSOE y PRC en el Ayuntamiento de Santander apuestan por decidir el futuro de la finca de La Remonta en el proceso de diseño y participación del próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se tiene que iniciar tras la anulación del de 2012 por parte del Tribunal Supremo.

Así lo han manifestado este jueves en el Pleno durante el debate de una moción de Ganemos Santander Sí Puede en la que se pedía que la finca de La Remonta sea un parque naturalizado sin la construcción de viviendas de protección oficial. La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra del PP y la abstención de PSOE y PRC, aunque sí ha contado con el apoyo de Ciudadanos, IU y el edil no adscrito Antonio Mantecón.

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda y portavoz del equipo de Gobierno, César Díaz, ha recordado que, con la anulación del PGOU, ya no se puede desarrollar el Plan Parcial que contemplaba la construcción de 1.300 VPO.

Además, ha acusado de "incoherencia" a la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez, por traer iniciativas apelando a la participación en la elaboración del próximo plan urbanístico y al mismo tiempo lleve a al Pleno esta moción con la que busca que los concejales, con su voto político, decidan ya que se va a hacer en La Remonta.

Aunque socialistas y regionalistas han estado de acuerdo en que "no es el momento" de tomar esa decisión, que deberá debatirse de forma "sosegada" en el marco de la elaboración del nuevo PGOU, se han abstenido en la votación por lo que Díaz les ha acusado de "falta de valentía" y lo ha achacado que "no quieren que la gente piense no quieren que sea un parque".

El portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha justificado la abstención de su grupo en que no es que estén en contra de que La Remonta sea un parque sino de la forma propuesta por Ganemos para decidirlo, a través de una moción, en lugar de en el marco del diseño del nuevo PGOU que será "una oportunidad" para redefirnir el modelo de ciudad.

En la misma línea se ha expresado el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, que no sólo ha defendido que el futuro de La Remonta como el de otros espacios como la senda costera o el Parque Litoral Norte deberán abordarse en el nuevo PGOU sino que también ha abogado por un "amplio proceso de participación" que determine qué es lo que hay que hacer en este espacio, ya sea un parque o un área con equipamientos de tiempo libre u ocio. "Lo que no podemos es hace el nuevo PGOU a trocitos", ha dicho.

Frente a las consideraciones de los tres grupos mayoritarios de la Corporación, tanto Ciudadanos como IU y Mantecón han apoyado la propuesta de Ganemos, postura que los dos primeros, a través de sus portavoces, David González y Miguel Saro, han considerado que la construcción de VPO "no es prioritario".

CHOQUE DE PP CON PSOE Y PRC POR VALDECILLA

En el Pleno, también se ha debatido una moción del PSOE en la que pedía instar al Gobierno de España a incluir una partida presupuestaria nominativa en los PGE para financiar las obras y el equipamiento del Hospital Valdecilla. La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra del PP y la abstención de Cs a pesar de que los socialistas han contado con el apoyo del PRC, Ganemos, IU y Mantecón.

Durante el debate, ha destacado el choque del PP con PSOE y PRC, partidos que dirigen en coalición el Gobierno de Cantabria, por la pérdida de los 22 millones de euros contemplados en los PGE de 2016 para Valdecilla.

Precisamente, antes de iniciarse las intervenciones, los 'populares' plantearon una enmienda transacional para incluir un punto para instar al Ejecutivo regional a realizar las gestiones necesarias ante el Estado para recuperar esa partida, pero los socialistas no la aceptaron.

Así, el portavoz del PP ha criticado que el bipartito PRC-PSOE ha perdido ese dinero por su "nefasta gestión" a la hora de justificar la subvención del Estado, algo que está demostrado con "hechos tozudos" y que ha hecho que se caiga de los PGE la partida para este 2017.

Casares y Fuentes-Pila le han acusado de "excusas de mal pagador" y han denunciado que al Gobierno de Mariano Rajoy ahora "no le valen como justificación las facturas del Contrato de Colaboración Público Privada (CPP)" de Valdecilla, una "hipoteca de 900 millones" que los cántabros "tendremos que pagar durante cuatro legislaturas".

En otro orden de asuntos, con los votos en contra del PP y la abstención de PSOE, PRC, Cs, IU y Mantecón, se han rechazado dos mociones de Ganemos. En una, la portavoz de este grupo municipal llevaba a sesión plenaria por cuarta vez y en la que pedía la reprobación del ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, por "falta de respeto" a las víctimas del Alvia 04155.

Otra que planteaba por segunda vez en la que instaba a los concejales a comprometerse a dimitir cuando quede probado que han faltado a la verdad, y en el marco de la cual pedía también la dimisión de la regidora, Gema Igual, por "mentir" en su currículum.

Yáñez también se ha quedado sola votando a favor de otra iniciativa que ha llevado a la sesión y en la que pedía que la empresa pública de la Plaza de Toros equiparase el precio de las entradas y abonos de los menores a los de adultos, a la que han votado en contra el resto de grupos y el concejal no adscrito.

ESTUDIOS PARA TASA POR TRANSPORTE DE ENERGÍA POR SUELO PÚBLICO

Por otro lado, la Corporación ha dado luz verde por unanimidad en la sesión de este jueves una iniciativa de Mantecón para realizar estudios técnicos y económicos para elaborar una ordenanza reguladora de una tasa por aprovechamiento de dominio público por las empresas energéticas.

La iniciativa se ha aprobado con una transacional del PP que aclaraba que los estudios se circunscriban a los terrenos de dominio público y que la posible tasa a las empresas transportadoras de energía, ya que la distribuidoras y comercializadoras ya pagan un gravamen con el que, según ha detallado la edil de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, el Consistorio recauda anualmente unos cuatro millones de euros.

Además, el Pleno ha rechazado crear una mesa de trabajo para el desarrollo de programas de educación para la salud, iniciativa que proponía el PRC y que ha contado con los votos en contra del PP y el apoyo de PSOE, Cs, Ganemos, IU y Mantecón. No obstante, la moción ha caído finalmente con el voto de calidad de la alcaldesa al faltar en la sesión la edil socialista Aurora Hernández, lo que dejaba un empate a 13 votos.

También se ha rechazado una propuesta del PSOE para desarrollar una ordenanza reguladora de la cesión de locales municipales a asociaciones y entidades con los votos en contra de PP y Cs y el apoyo de PSOE, PRC, IU, Ganemos y Mantecón.

Igualmente, los votos en contra del PP y la abstención de la formación naranja, se ha tumbado una propuesta de Saro (IU) para que el equipo de gobierno contemplase medidas que mejorasen el tráfico peatonal y ciclista en la rotonda de Valdecilla Sur, que ha contado con el apoyo del resto de la Corporación.