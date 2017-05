El PP afirma que el gobierno de PSOE e IU en la Diputación "ha sido un fracaso en la gestión"

Etiquetas

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, acompañado de los portavoces adjuntos, María Jesús Botella y José María Estepa, ha afirmado este jueves que "llevamos dos años perdidos para la provincia de Córdoba, ya que los datos oficiales reflejan que el cogobierno de PSOE e IU ha hecho aguas y ha sido un fracaso en la gestión".

En rueda de prensa, Lorite, que ha realizado un balance de la ejecución del presupuesto durante el primer trimestre de 2017, ha opinado que "la provincia de Córdoba necesita un gobierno mejor, más sensible y comprometido", porque el actual gobierno, "en vez de estar al servicio de los cordobeses, ha estado de vacaciones durante estos dos años".

En este sentido, el portavoz popular ha recalcado que "esta falta de compromiso se refleja, tanto en la liquidación de presupuesto de 2016, como en los datos del grado de ejecución del presupuesto de 2017 durante el primer trimestre", ya que, por ejemplo, "nos encontramos que solo se ejecutó el 33 por ciento de los recursos para inversión en obra pública en 2016 y durante el presente ejercicio únicamente se ha ejecutado el 4,6 por ciento".

El portavoz popular ha afirmado que "la misma desidia e inactividad la encontramos en lo ejecutado para subvenciones extraordinarias a ayuntamientos, alcanzando algo más de la mitad presupuestado en 2016 y un cero por ciento ejecutado en lo que llevamos de 2017".

Andrés Lorite se ha referido también a la "nula ejecución presupuestaria en 2017 para expropiaciones de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o para la reposición de caminos provinciales", y ha incidido que "solo vemos una leve mejoría de la Delegación de Empleo, ya que en 2016 el cogobierno provincial no gastó ni un solo euro y en este primer trimestre ha ejecutado un cuatro por ciento".

En cuánto al presupuesto para la red de carreteras provinciales, del que "solo ejecutaron un 46 por ciento durante 2016", Lorite ha indicado que ahora "llevan ejecutado el 14 por ciento, una cantidad ínfima si tenemos en cuenta que la provincia de Córdoba cuenta con más de 2.500 kilómetros de carreteras".

El portavoz popular ha criticado además que "no exista política de vivienda social en la gestión del cogobierno, ya que en 2016 no presupuestaron nada para la Unidad de la Vivienda y en 2017, a tenor del informe de Intervención, no tienen previsto realizar nada, ni se sabe que va a pasar con las promociones en marcha".

"Lo más grave del asunto --ha proseguido-- es que ni siquiera han sido capaces de concluir las obras de urbanización de la promoción de viviendas de Cerro Muriano, iniciada e impulsada por el anterior gobierno provincial del PP".

Andrés Lorite ha incidido en que la situación es "dramática", y ha señalado que "el hecho de no haber ejecutado nada de los Planes Provinciales en 2016 va a ralentizar todas las obras previstas en todos los municipios de la provincia del siguiente bienio", pues "lo que el cogobierno define como reprogramar, significa retrasar".

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, María Jesús Botella, ha criticado "la nula ejecución de los convenios nominativos de Bienestar Social en 2017, ya que hay cuestiones que no se pueden demorar en el tiempo, tales como los proyectos de intervención social".

Botella se ha preguntado "en qué consiste el tan cacareado Compromiso Social por Córdoba, al que se destinan 100.000 euros y no se ha gastado nada por el momento". Además, la diputada popular ha advertido que "hoy por hoy, la Diputación solo ha transferido el 44 por ciento de los fondos al Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), lo que demuestra la dejadez y la falta de sensibilidad del cogobierno provincial de PSOE e IU".

Igualmente, Botella ha criticado "el apagón informativo del IPBS, ya que desde que comenzó el año solo se ha convocado el consejo rector una vez, por lo que desconocemos los datos de ejecución en materias tan importantes como el empleo social la ayuda a domicilio y la pobreza energética".

La diputada del PP ha añadido que "el IPBS está muy condicionado a los remanentes de tesorería de la Diputación" y ha recordado que se desconoce "cuándo y en qué se van a gastar los 1.524.000 euros de los que se dio cuenta ayer en el Pleno", pues "los colectivos sociales deben saber cuánto antes con el presupuesto que cuentan para llevar a cabo sus proyectos".

Por último, el viceportavoz del PP, José María Estepa, ha señalado que "la gestión del cogobierno provincial de PSOE e IU es puro marketing", con "un Plan Impulso que sirve de paraguas y de máscara para aparentar una gestión que no existe".

De hecho, según ha concluido Estepa, "el Plan de Aldeas, los proyectos singulares de la provincia, el Plan de Barreras Arquitectónicas, las subvenciones a los centros Guadalinfo, los programas de Cultura o el programa de modernización de las tecnologías, entre otros, tienen un grado de ejecución nulo".