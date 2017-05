El Pleno del Parlamento debatirá sobre la sede de Reina Sofía y la propuesta del PP para municipios con PGOU anulado

Etiquetas

Ayudas a la contratación indefinida, la restauración de las escuelas de Terán y turismo serán otros asuntos que se abordarán

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes, 29 de mayo, sobre la sede asociada del Museo Reina Sofía, las Escuelas de Terán (Cabuérniga), turismo, ayudas a la contratación y también acerca de la modificación de la ley del suelo regional que plantea el PP como solución para aquellos municipios que han visto anulados sus planeamientos urbanísticos.

Precisamente, la sesión arrancará, a las 16.00 horas, con el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PP en la que plantea una modificación de la actual ley del suelo para dar respuesta a la posibilidad de la anulación de planes urbanísticos, como el de Santander.

La modificación que plantean los 'populares' consiste en añadir a la ley del suelo regional una nueva disposición adicional undécima para regular la aprobación de unas normas urbanísticas transitorias en aquellos casos de anulación de un Plan General de Ordenación Urbana.

Se plantea esta posibilidad en aquellos casos en los que concurra "cualquier razón de interés público y, en particular cuando el planeamiento anterior, que hubiera de recobrar vigencia, no se hubiese aprobado al amparo de la Ley del Suelo en vigor o no estuviese adaptado a la misma".

Así, se establece que la Consejería con competencias urbanísticas podrá en estos supuestos, a petición de los municipios afectados y en virtud de la excepcionalidad producida, suspender en todo o en parte el instrumento de planeamiento por un plazo de cuatro años, prorrogable, para llevar a cabo su revisión o modificación y someter por trámite de urgencia a la aprobación de las normas urbanísticas de ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las suspendidas.

También se establece que la regulación es aplicable en aquellos supuestos en que la anulación del PGOU se haya producido por sentencia judicial recaída con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición normativa.

SEDE ASOCIADA DEL REINA SOFÍA

A continuación, el Pleno debatirá una moción, también del PP, en la que se persigue que el Parlamento regional muestre su apoyo a la creación en Santander de la sede asociada al Museo Reina Sofía, vinculada al Archivo Lafuente, e inste al Gobierno de Cantabria a comprometerse con la ejecución del proyecto, concluyendo la negociación y firmando el convenio interadministrativo que permita materializar el proyecto.

Además, también se quiere que la Cámara regional inste al Ejecutivo a contemplar el proyecto "como una prioridad entre las inversiones a realizar en el ámbito cultural".

ESCUELAS DE TERÁN

Después de este punto, le llegará el turno a una proposición no de ley del grupo Podemos para que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte realice un informe técnico sobre las obras de restauración que requiere la conservación del edificio de las escuelas de Terán.

Se reclama también que se requiera "urgentemente" al propietario a la ejecución de tales obras en un plazo de tres meses.

Si el propietario no responde, se insta a la Consejería a ordenar la ejecución subsidiaria de las obras, a abrir expediente sancionador contra el propietario y a iniciar un expediente de expropiación de las Escuelas.

También reclama que si se da este caso se encargue la elaboración de un plan estratégico o concurso de ideas para fijar lo usos posibles de estas escuelas.

COMERCIO Y AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

El orden del día proseguirá con el debate y votación de otra proposición no de ley, en este caso del grupo mixto-Ciudadanos (Cs), para pedir al Gobierno que elabore un plan de apoyo y modernización del comercio minorista en el ámbito rural.

A continuación, en otra iniciativa del mismo rango, el PP instará, al Gobierno de Cantabria a que, "con carácter inmediato", publique la Orden de subvenciones para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

Además, el PP pide que dicha Orden --que sustituirá a la aprobada por el Gobierno 'popular' en la pasada legislatura y que el Ejecutivo PRC-PSOE derogó el pasado octubre-- se aplique con grado retroactivo.

INTERPELACIONES, COMPARECENCIAS Y PREGUNTAS AL GOBIERNO

Por otra parte, Podemos interpelará al Gobierno sobre las medidas que se ha adoptado para controlar el uso de la fórmula de la enmienda de gestión tras las "deficiencias" de aplicación detectadas en un informe del Tribunal de Cuentas.

A continuación, está previsto una comparecencia del Gobierno para explicar las razones que han motivado la no remisión de la solicitud de documentación de Podemos sobre los extractos de cuentas y justificantes de los gastos de viajes y dietas del personal de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) desde 2007.

El apartado de preguntas, arrancará con el grupo mixto-Cs que cuestionará al Ejecutivo sobre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para fomentar el turismo MICE.

A continuación, el PP planteará tres preguntas acerca del Servicio de Planes Hidráulicos y, entre ellas, si el Ejecutivo tiene "intención" de externalizarlo en todo o en parte a empresas privadas.

También preguntará por los motivos por los que, según señala, no se están realizando las sustituciones de personal en el Servicio, además de por las "carencias de organización" y "protocolos", así como por la "falta de soluciones" de los posibles "riesgos en la seguridad y salud" de los trabajadores.

Por otro lado, el diputado del PP y exconsejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso, preguntará por el "incumplimiento" de una resolución de su partido aprobada en el pasado Debate sobre el Estado de la Región al modificarse el cronograma del Plan de Gestión de Infraestructuras con la carretera CA-431.

El Pleno concluirá con dos preguntas de Podemos, una sobre los motivos de la "destitución" del jefe de Servicio de Sanidad y Bienestar Animal de la Consejería de Medio Rural Pesca y Alimentación y otra acerca de la bolsa de trabajo de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para cubrir las necesidades de personal de atención al público y guías intérprete del patrimonio de los museos, centros culturales y cuevas de Cantabria.