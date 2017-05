Hasta 211 actuaciones sociales, de empleo y vivienda dan forma a 74 millones del Fondo de Reequilibrio

Etiquetas

Entre las acciones se incluyen viviendas públicas en alquiler con dotaciones sociales para el barrio, construcción de una escuela infantil y la ejecución de nuevas pistas deportivas

Hasta 211 intervenciones, unas sociales, culturales y educativas, otras con la vivienda como protagonista, enfocadas en el empleo o actuaciones de mejora urbana dan forma a los más de 74 millones de euros del segundo Fondo de Reequilibrio Territorial lanzado por el Ayuntamiento de Madrid, que en esta edición introduce una mejora técnica para la elaboración del orden de vulnerabilidad de los distritos de mano de un modelo matemático de análisis jerárquico.

Lo ha presentado el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y las concejalas Esther Gómez (Latina y Carabanchel) y Marta Gómez (Barajas y San Blas-Canillejas).

Del total de 211 proyectos, 99 son continuación de los iniciados en 2016 y otros 112 son nuevos. Suman un total de 74,01 millones de euros. Los proyectos parten de las propuestas de los distritos.

Con el Fondo se realizan intervenciones en los distritos que más lo necesitan conforme al índice de vulnerabilidad que los clasifica según según sus necesidades y carencias. Para la medición, el Ayuntamiento ha elaborado un mapa de vulnerabilidad, encabezado por los distritos de Puente de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel. Termina con Chamartín y Retiro.

Por ejes, el Fondo se reparte entre actuaciones de intervención social, cultural y educativa (8,2 millones de euros); vivienda pública (8,3 millones); empleo, formación e inserción (15,1 millones de euros) y mejoras urbanas, espacios y equipamientos públicos (42,2 millones).

Las actuaciones sociales engloban iniciativas como una universidad social de verano (Puente de Vallecas), un plan integral en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), intervención sociocomunitaria en San Fermín (Usera), un taller de competencia emocional (Carabanchel), alternativas habitacionales con dotación de plazas de alojamiento urgente (Vicálvaro), actividades culturales para la integración social a través de la música (Moratalaz), nodos de compostaje (Hortaleza) y programas de dinamización juvenil (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca).

En materia de empleo destaca Vallecas Incluye, un taller de empoderamiento para mujeres migrantes (Usera), formación sobre atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio (Latina), un taller de jardinería (Hortaleza), un proyecto de empredimiento social (Moncloa) u otro para desempleados enfocado a la intervención con infancia y adolescencia (Retiro).

En el eje de vivienda se incluye la construcción de viviendas públicas en alquiler con dotaciones sociales para el barrio en Villaverde, Usera, Arganzuela y Ciudad Lineal. De este modo, los locales comerciales que en otras promociones públicas se venían instalando en la planta baja de los edificios ahora serán reemplazados en estas nuevas por dotaciones a determinar según las necesidades del barrio o distrito. Serán siempre decididas en procesos de diálogo con la vecindad y con los instrumentos participativos habilitados.

El eje de mejora urbana lleva actuaciones como mejoras en instalaciones deportivas básicas (Puente de Vallecas, Latina), ayudas a la rehabilitación de viviendas (Villaverde), la iniciativa 'Viva el comercio' (Carabanchel), remodelación del auditorio al aire libre de La Gavia y acondicionamiento del Espacio de Igualdad (Villa de Vallecas), remodelación participada de la plaza Juan Rof Carballo (Vicálvaro) o el autobús directo al Ramón y Cajal (Barajas).

Entre las acciones del Fondo 2017 se incluyen viviendas públicas en alquiler con dotaciones sociales para el barrio, construcción de una escuela infantil, planes integrales de barrio, talleres remunerados de formación y empleo por los que pasarán unas 1.500 personas, ejecución de nuevas pistas deportivas... Algunos de los propuestos siguen pendientes de un informe de viabilidad. Si no obtuvieran luz verde por el área de gobierno competente serían sustituidos por otros proyectos.

DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA

El Fondo es la herramienta con la que se ha dotado el Ayuntamiento para avanzar en la descentralización económica y reducir las desigualdades mejorando la calidad de vida en las zonas más vulnerables de Madrid bajo los principios de la corresponsabilidad y la solidaridad territorial. Busca "conseguir mayores cuotas de igualdad y justicia, que los recursos lleguen a todo el mundo, que las oportunidades se igualen", en palabras de Nacho Murgui.

"La descentralización y perseguir la igualdad están íntimamente relacionados. Descentralizar es acercar y redistribuir renta y recursos materiales, que vayan a las zonas más vulnerables con equipamientos, con mejor acceso al empleo, a la cultura, el deporte, la participación...", ha ahondado el delegado. Descentralizar significa "acercar la Administración pública a los vecinos", quienes mejor conocen los barrios y sus problemas.

"NO VAMOS A ACEPTAR LA DESIGUALDAD"

"No vamos a aceptar la desigualdad. Si así no lo conseguimos lo haremos de otro modo", ha asegurado la alcaldesa. "La desigualdad es una de las cuestiones en las que se basa la política en el mundo", ha indicado Carmena, que ha apostillado que "esto no puede ser".

También se ha mostrado defensora de la "esperanza", que muestra el camino para conseguir que "las cosas puedan ser diferentes".

DESEQUILIBRIOS ENTRE BARRIOS

'Madrid de igual a igual' es el lema del Fondo, aplicable en una ciudad donde los desequilibrios están presentes. Así, el director general de Descentralización y Acción Territorial, Antonio Díaz, ha contrastado los 18.000 euros de renta media anual del barrio de San Cristóbal (Villaverde) con los 103.000 euros de El Viso (Chamartín), o que la tasa de paro sea del 16 por ciento en el barrio de Amposta (San Blas-Canillejas) frente al paro técnico del 3 por ciento en Valdemarín (Moncloa-Aravaca).

Para distribuir el Fondo de Reequilibrio Territorial se han analizan los barrios de Madrid (130 si se tiene en cuenta la reciente luz verde en comisión del Ensanche de Vallecas) de los 21 distritos a partir de cinco dimensiones (población, estatus socioeconómico, actividad económica, desarrollo urbano y necesidades asistenciales), cada una con un determinado peso, y trece indicadores.

Aquí es donde entra el empleo del modelo matemático, contrastado internacionalmente y empleado por muchas empresas, que ha sido elaborado por la Universidad Carlos III y explicado en rueda de prensa por el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, José Manuel Molina.

Desde el Ayuntamiento parten de la idea de que la vulnerabilidad no puede entenderse ni combatirse exclusivamente desde el punto de vista del nivel de ingresos al ser un fenómeno de múltiples dimensiones.