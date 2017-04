LA CENTRAL DE TRILLO OPERA DURANTE UNA SEMANA CON UNA BOMBA CONTRA INCENDIOS DE LAS TRES DISPONIBLES

Etiquetas

El titular de la Central Nuclear de Trillo (Guadalajara) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha detectado que dos de las tres bombas que alimentan el sistema contra incendios convencional han estado inoperables conjuntamente "durante más de siete días".Según informó el CSN, la central no adoptó las acciones requeridas por la especificación de funcionamiento. Estas acciones consisten en recuperar la operabilidad de al menos una de las dos bombas dentro de los siete días o adoptar sistemas de apoyo de protección contra incendios."Dichas bombas se encontraban inoperables debido a la implantación de la modificación de diseño de su interruptor de alimentación", apunta el CSN. No obstante, tras anular esta modificación de diseño y normalizar la situación, el titular declaró operables ambas bombas. En cualquier caso, la planta se ha mantenido en todo momento al 100% de potencia.Por su parte, el titular ha llevado a cabo las acciones pertinentes y ha logrado restablecer el funcionamiento normal de ambas bombas. El suceso, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente, se clasifica provisionalmente con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).