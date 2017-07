China subraya que no es el único país capaz de influir en el régimen norcoreano

Etiquetas

El Gobierno chino ha reclamado este martes el fin de la "teoría de la responsabilidad" del gigante asiático por las acciones del régimen norcoreano, alegando que no es el único país capaz de presionar a Kim Jong Un para que cese las pruebas nucleares y con misiles balísticos.

"Últimamente, cierta gente hablando del tema de la península coreana ha exagerado y dado envergadura a la teoría de la responsabilidad de China. Esto demuestra falta de conocimiento o motivos ulteriores", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang, en la rueda de prensa diaria.

Geng, interrogado sobre los llamamientos que Estados Unidos y Japón, entre otros, han hecho a China en este sentido, ha considerado que "no está bien pedir a otros que hagan el trabajo mientras (quienes lo piden) no hacen nada". "No está bien ser apuñalado por la espalda", ha remachado.

Pekín es el principal --y casi único-- aliado de Pyongyang en la comunidad internacional. Por eso, Corea del Sur y sus aliados han reclamado la colaboración de China para frenar la escalada de tensión regional por los continuos test atómicos y con misiles balísticos.

En los últimos años, Corea del Norte ha aumentado estas pruebas, a pesar de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también ha reforzado las sanciones contra la nación asiática. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado incluso con una intervención militar.