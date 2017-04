ASCÓ DETIENE PREVENTIVAMENTE SU REACTOR POR UNA INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Etiquetas

La Central Nuclear de Ascó I (Tarragona) ha tenido que desconectar preventivamente su reactor durante la madrugada de este jueves como consecuencia de un aumento del caudal de fuga de agua no identificada en el sistema de refrigeración.Según ha informado el titular de la central al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la parada se realizó al no poder descartar que se tratase de una fuga de la barrera de presión del sistema de refrigeración.Tras la investigación, la central ha identificado el origen de la fuga en una válvula que permite el drenaje de la caja de agua de un generador de vapor, con lo que ha descartado la fuga en la barrera de presión. En estos momentos, los servicios de mantenimiento mecánico de la central están trabajando en la reparación. El suceso, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente, se clasifica como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).