Greenpeace afea al CSN que se dé más prisa en atender la voluntad del Gobierno y la industria que la seguridad nuclear

Etiquetas

Equo denuncia que las eléctricas seguirán especulando con las centrales nucleares durante dos años más

Greenpeace ha lamentado que el Consejo de Seguridad Nuclear "se dé más prisa" en atender y admitir una propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para "favorecer" a las empresas eléctricas que en aprobar cuestiones que pueden suponer una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica de los ciudadanos.

"Es la misma historia de siempre", ha manifestado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón a Europa Press, después de que el pleno del organismo regulador haya aprobado este martes 30 de mayo una propuesta de Industria para reducir el plazo con que los titulares de los reactores tienen que pedir la renovación de su licencia de explotación, ante el escenario de incertidumbre respecto al futuro energético nacional.

Para Montón es "incomprensible" que también este martes se haya aprobado el plan de acción de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima, que "sí suponen una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica" y que ha tardado siete años en ver la luz, frente a esta modificación en la que "se han dado prisa".

ARBITRARIEDAD EN EL CSN

"Supongo que (el plan de acción) lo habrán hecho de forma sesuda y esto otro, que no plantea problemas, lo han hecho en pocas semanas", ha ironizado Montón que ha recordado al CSN que su misión no es atender al Gobierno ni a las empresas eléctricas, sino proteger y mejorar la seguridad nuclear de los ciudadanos y del medio ambiente.

Por ello, concluye que esto da "apariencia de arbitrariedad" en el CSN donde "parece que las cosas se hacen sin rigor a la hora de establecer prioridades".

En todo caso, admite que la reducción de los plazos no debería suponer una rebaja de la seguridad pero tanto el operador como los técnicos del CSN tendrán que "correr" para tener a tiempo las renovaciónes.

"Habrá que hacer los deberes más rápido y eso no siempre es lo mejor. No se entiende que se quite esa salvaguarda de tener el tiempo necesario para hacer las cosas con los mínimos que ellos mismos habían establecido", ha señalado la portavoz de Greenpeace.

ESPECULACIÓN CON LAS NUCLEARES

Similar es la opinión de la formación ecologista EQUO, cuyo coportavoz Juantxo López de Uralde, ha calificado de "gravísima" la decisión del órgano porque, a su juicio, "permite que las empresas eléctricas sigan especulando con las centrales nucleares durante dos años más".

"Se trata de una nueva modificación legal para facilitar, sin debate social, ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con independencia de los riesgos que ese alargamiento suponga para el medio ambiente y las personas", ha apuntado, antes de recordar que esta modificación llega días antes de que venza el plazo para que la central nuclear de Almaraz solicite alargar su vida útil por encima de los 40 años.

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, Josep Vendrell, también se ha manifestado sobre este tema, insistiendo que el CSN ha tomado una decisión "hecha a medida de los intereses de las grandes eléctricas", que pretenden alargar la vida útil de las nucleares "en las mejores condiciones económicas para garantizar los altos beneficios que generan dichas centrales para el oligopolio".