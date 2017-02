Millones de iraníes se manifiestan contra Trump en aniversario de la revolución

Millones de iraníes se manifestaban este viernes en todo el país para conmemorar el 38 aniversario de la revolución islámica de 1979, en una demostración de fuerza contra la política hostil hacia Irán del presidente estadounidense Donald Trump.

En Teherán centenas de miles de personas se dirigían hacia la gran plaza Azadi (Libertad), según imágenes de la televisión estatal, que también informaba de manifestaciones en otras ciudades.

Los manifestantes llevaban carteles que decían "Muerte a Estados Unidos", pisoteaban banderas estadounidenses, y enarbolaban fotos de Trump, del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y de la primera ministra británica Theresa May.

