UNIDOS PODEMOS DENUNCIA UN NUEVO VETO DEL GOBIERNO A UNA PROPOSICIÓN SOBRE NUCLEARES

Unidos Podemos ha denunciado un nuevo veto del Gobierno a que el Congreso de los Diputados tramite una proposición de ley sobre energía, en este caso para el cierre progresivo de centrales nucleares. Se trata de una proposición de ley que fue publicada en el Boletín de las Cortes Generales el pasado 3 de marzo tras su registro por parte de los diputados Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo, y Josep Vendrell, integrante de En Comú Podem y portavoz de Energía del Grupo Confederal. La iniciativa reclama el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que caduquen los permisos de explotación actualmente en vigor. Así, en 2020 cerrarían Almaraz I, Almaraz II y Vandellós II; en 2021 sería el turno de Ascó I, Ascó II y Cofrentes; y en 2024 cerraría la central de Trillo. De nuevo el Gobierno ha hecho uso de su prerrogativa constitucional de vetar la tramitación de proposiciones de ley cuya aprobación implicaría una merma de los ingresos o un aumento de los gastos previstos en los Presupuestos Generales del Estado. En este caso, según denuncian los diputados, en el informe enviado al Congreso de los Diputados el Gobierno argumenta que la aprobación de esa proposición de ley "supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios". Esa afectación, dice el Ejecutivo, no se puede producir en años para los que ya están fijados los objetivos de estabilidad presupuestaria. "IMPEDIR EL DEBATE"Sin embargo, López de Uralde acusa al Gobierno de "pasar por encima del Parlamento para impedir un debate social y político sobre el futuro de las viejas nucleares, haciendo con ello un nuevo favor al oligopolio eléctrico". Para Vendrell, el veto del Gobierno es "arbitrario y tramposo" con el único objetivo de preservar la energía nuclear y que el Congreso, pese a ostentar la representación de los ciudadanos, no pueda tomar decisiones en materia de política energética. Unidos Podemos apela a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para subrayar que ese veto solo es aplicable sobre proposiciones de ley que afecten al ejercicio presupuestario en vigor, y que con esa doctrina coinciden los letrados del Congreso de los Diputados en los informes emitidos sobre cuestiones similares. Vendrell subraya que los objetivos de estabilidad presupuestaria ratificados por el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre afectan a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, pero no al 2020, que es cuanto, según la proposición de ley, se cerrarían las primeras centrales nucleares.Además de ese calendario de cierre, la proposición establece un Plan de Transición Energética basado en las energías renovables y en la eficiencia energética para crear un modelo "eficiente, sostenible y competitivo, que contribuya a la lucha contra el cambio climático, impulse el cambio de modelo productivo y genere empleo".