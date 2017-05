Presidente Foro Nuclear dice que es más fácil solucionar las "trabas" del proyecto que cambiar la ubicación

Etiquetas

El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ha asegurado, respecto a la demora en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), que este sistema de gestión de los residuos no es "como inventar la pólvora" porque es la apuesta más generalizada en todo el mundo y ha lamentado los "condicionantes" que están trabando su desarrollo, como los recursos interpuestos por la Junta de Castilla-La Mancha o la licencia municipal, entre otros.

"Estoy absolutamente convencido de que estas trabas se van a solucionar y que el ATC, en un momento dado, seguirá adelante y se construirá, porque es la solución más racional", ha confiado.

Preguntado sobre la conveniencia de cambiar el proyecto de ubicación, Araluce no cree que sea la mejor opción, ahora que el terreno ha sido definido, ha pasado los trámites y hay un pre-proyecto. "Empezar otra vez de cero no es la solución. Es más sencillo solucionar las trabas actuales y seguir adelante. Yo no empezaría de cero", ha apostillado.