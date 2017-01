Trump invita al primer ministro de Japón a un encuentro en la Casa Blanca el próximo 10 de febrero

Etiquetas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado al primer ministro japonés, Shinzo Abe, a un encuentro en la Casa Blanca que se celebrará el próximo 10 de febrero, según ha confirmado el secretario de Prensa de la administración estadounidense, Sean Spicer.

Abe se reunió con Trump en Nueva York el pasado mes de noviembre, tras la victoria del magnate en las elecciones presidenciales. Tras el encuentro, en la Trump Tower de Nueva York, Abe definió al entonces presidente electo de Estados Unidos como "alguien en quien confiar".

"No entraré en detalles o en especificidades sobre la conversación que he mantenido hoy con el presidente electo, pero creo que sin confianza entre los dos países, una alianza no funcionará en el futuro", ha afirmado el primer ministro nipón, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias japonesa Kiodo.

Este mismo sábado, Trump ha mantenido una conversación telefónica con Abe en la que le ha asegurado que Estados Unidos garantiza la seguridad de Japón. "El presidente Trump ha afirmado el compromiso blindado de Estados Unidos con la seguridad de Japón", ha informado la Casa Blanca.

Ambos dirigentes han abordado el próximo viaje del secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, a Japón y también la amenaza que suponen las armas nucleares de Corea del Norte. "Los dos dirigentes también coinciden en la necesidad de profundizar el comercio bilateral y las inversiones", ha agregado la Casa Blanca.