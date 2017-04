Trump dice que "existe la posibilidad" de "un gran, gran conflicto" con Corea del Norte

Etiquetas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que "existe la posibilidad" de que haya "un gran, gran conflicto" con Corea del Norte, resaltando que la situación en la península de Corea "podría ser" su principal preocupación a nivel mundial.

"Existe la posibilidad de que acabemos teniendo un gran, gran conflicto con Corea del Norte, totalmente", ha dicho, en una entrevista concedida a la agencia británica de noticias Reuters.

Trump ha expresado además su deseo de solucionar la crisis "de forma diplomática", si bien ha resaltado que esta vía "es muy difícil".

En este sentido, ha destacado que el presidente de China, Xi Jinping, "lo está intentando muy duro", añadiendo que el mandatario del gigante asiático "no quiere ver caos y muerte".

"No quiero verlo. Es un buen hombre. Es un muy buen hombre, y he llegado a conocerlo muy bien", ha subrayado. "Sé que le gustaría ser capaz de hacer algo, quizá es posible que no pueda", ha lamentado.

Por otra parte, ha dicho "no tener una opinión" sobre si el líder norcoreano, Kim Jong Un, es una persona "racional", tal como se le ha preguntado. "Espero que sea racional", ha manifestado.

"Tiene 27 años, su padre muere, toma las riendas de un régimen, así que decid lo que queráis, pero eso no es fácil, especialmente a esa edad. Sabes que hay muchos generales y otra gente que quieren hacer lo que está haciendo", ha apuntado.

"Como he dicho antes (...), no es que reconozca su mérito o no lo esté haciendo. Únicamente digo que es algo muy difícil de hacer", ha agregado el mandatario estadounidense.

En la actualidad existe un clima de tensión en la península coreana tras los últimos ensayos nucleares y balísticos llevados a cabo por Pyongyang, criticados por la práctica totalidad de la comunidad internacional.

Corea del Norte justifica su escalada nuclear y militar por la necesidad de defenderse de lo que considera movimientos provocadores de Corea del Sur y Estados Unidos.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra porque solamente firmaron un armisticio para cesar indefinidamente las hostilidades después de enfrentarse entre 1950 y 1953.