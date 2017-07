ÁLVAREZ (UGT) ADVIERTE DE QUE ES “EQUIVOCADO” EL ‘TECHO DE GASTO’ APROBADO Y AFECTARÁ A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

Etiquetas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que es “equivocada” la planificación del Gobierno con la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de los Presupuestos de 2018 y ha advertido de que afectará a los colectivos más vulnerables, al desarrollo de las políticas sociales y a la recuperación del sistema fiscal.En una nueva entrada en su blog ‘Valor sindical’, el líder de UGT lamentó que el Gobierno “no parece darse cuenta de la situación, o quizás no quiere hacerlo” al plantear un ‘techo de gasto’ de 119.834 millones de euros para 2018, un 1,3% más que en 2017, que “va a suponer que las rentas salariales y las políticas de protección social serán, otra vez, las variables de ajuste para cumplir el déficit”.A juicio de Álvarez, el límite de gasto para 2018, tal y como está contemplado, no actuará sobre los ingresos para establecer un marco recaudatorio "justo y eficiente", con lo que “seguimos retrocediendo”.Por otra parte, señaló que “no es razonable que al establecer este ‘techo de gasto’ las comunidades autónomas no sean las verdaderas protagonistas”.En este sentido, el responsable sindical defendió que es necesaria una financiación que sea equilibrada en función de los servicios que prestan las autonomías y “no esté pensada en términos de carácter político”.