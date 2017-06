AM- Cs condiciona el Presupuesto andaluz a una rebaja de impuesto de sucesiones y PSOE-A se muestra "abierto al diálogo"

Etiquetas

Ciudadanos (Cs) Andalucía ha condicionado su apoyo al Presupuesto de la Junta para el 2018 a que se produzca una rebaja "ambiciosa" del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, mientras que el PSOE-A se ha mostrado "abierto al diálogo" para buscar puntos de encuentro, aunque sin precisar hasta dónde estarían dispuestos a reducir este tributo que Cs quiere bonificar casi al 100 por ciento como en otras comunidades autónomas.

Así se han pronunciado tanto el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs en Andalucía, Juan Marín, como el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, al término de una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento para hacer balance del cumplimiento del acuerdo de investidura entre ambas formaciones cuando se alcanza el ecuador de la legislatura.

En este encuentro, que ha tenido una duración aproximada de hora y media, también han participado, por el PSOE-A, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, y el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, mientras que por Cs también han asistido el secretario general, José Manuel Villegas, y el delegado territorial del partido en Andalucía, Manuel Buzón.

De esta manera, Marín ha advertido a los socialistas de que no están dispuestos a renunciar a esa rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones y que, de no alcanzarse un acuerdo en este sentido, "se van a tener que buscar otro aliado". Por su parte, Cornejo, si bien ha defendido que la armonización de este impuesto debería liderarla Rajoy para no crear "competencia" entre las comunidades, se ha mostrado abierto al diálogo con Cs siempre buscando "la estabilidad" de Andalucía.

Con todo, han acordado este lunes que el grupo de trabajo para la armonización del impuesto de sucesiones y donaciones y del IRPF mantenga un primer encuentro el próximo 14 de junio, en el que participarán técnico de ambas formaciones.

Marín se ha mostrado convencido de que habrá "muchas dificultades" para conseguir nuevas rebajas fiscales ante la "fuerte resistencia, por decirlo suavemente", que ha encontrado en los tres dirigentes socialistas que han acudido al encuentro. No obstante, ha advertido de que esta cuestión será la "piedra angular" para la aprobación del Presupuesto de la Junta para 2018 y que no van a aceptar que el PSOE-A "salga por la tangente" pidiendo a Rajoy que lo modifique.

Preguntado Villegas sobre si también Cs va a presionar al Gobierno de la Nación, con quien tiene un acuerdo de investidura, para que lleve a cabo una armonización del impuesto de sucesiones y donaciones, ha dicho que su formación planteará este asunto a partir de julio cuando comiencen las negociaciones del Presupuesto General del Estado para 2018.

En su opinión, sería "bueno" que se produjera una armonización para que no haya una "subasta de impuestos por territorios". "No tiene sentido que haya discriminaciones cuando está en las manos de Rajoy armonizar este impuesto", ha explicado Villegas, quien ha criticado la "hipocresía" del PP-A pidiendo esa reducción en Andalucía y no a Rajoy.

PSOE-A: "HAY VOLUNTAD PARA LLEGAR A ACUERDOS"

De su lado, Cornejo ha destacado que ambos partidos han hecho una "alta valoración" del nivel cumplimiento de los acuerdos adoptados para la investidura, así como ha señalado que esta reunión "sienta las bases" para que el acuerdo permita "seguir dando estabilidad a Andalucía", para así "favorecer el crecimiento y la confianza entre los sectores implicados en el desarrollo económico, social y político de la región para que vean que hay un Gobierno estable".

Así, en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, el secretario de Organización del PSOE-A ha garantizado que están abiertos al diálogo y que "hay voluntad para llegar a acuerdos" que "permitan seguir avanzando", todo, ha insistido, "con la voluntad de seguir dando estabilidad a la comunidad". No obstante, ha pedido dejar trabajar a la mesa técnica que se va a constituir con este fin, cuando no ha concretado cuánto estaría dispuesto el PSOE-A a rebajar este gravamen.

Ha considerado que "hay elementos suficientes para seguir avanzando en IRPF y en sucesiones y donaciones, como en otras cuestiones", cuando también ha asegurado que estarían "encantados" de que el Gobierno de Mariano Rajoy armonizara este impuesto. De hecho, ha dicho que el PP-A podría "ahorrarse" la campaña que hace para que se reduzca "yendo a Génova o pidiéndole su supresión al presidente del Gobierno".

"Si Andalucía tuviera una financiación justa y equitativa hablaríamos de otra situación", ha manifestado Cornejo, quien ha lamentado que el Gobierno del PP "cada vez que puede castiga a Andalucía" como ha hecho, a su juicio, con los Presupuestos Generales del Estado para 2017 "con la menor inversión de todas las comunidades autónomas".

CALENDARIO APROBADO

En relación al grado del cumplimiento del acuerdo de investidura, ambas formaciones se han mostrado satisfechas aunque Cs ha considerado necesario, llegados a este punto de la legislatura, "meter una marcha más".

Así, el PSOE-A y Cs han aprobado un calendario para dar cumplimiento a asuntos pendientes que recoge en el mes de junio la llegada al Parlamento de la Ley de Emprendimiento, la aprobación en dos semanas del decreto de la oficina contra el fraude y la reunión del grupo de trabajo para la reforma del IRPF y del impuesto de Sucesiones y Donaciones, el día 14, tal y como ha concretado Marín.

Entre julio y septiembre, se iniciarán los trámites y se convocarán a los partidos para abordar la supresión de los aforamientos y la supresión de mandatos, así como la propuesta de reforma de la Ley Electoral de Andalucía. En septiembre, está previsto la llegada al Parlamento de la Ley de Formación Profesional y la Ley de Agricultura.

Entre octubre y noviembre, ocurrirá lo propio con la Ley de Sostenibilidad de la Sanidad Pública y la Ley de Atención Temprana. Ya en el mes de diciembre se aprobará la Estrategia Andaluza de Captación de Inversiones. También han acordado ver en el segundo periodo de sesiones la Ley Audiovisual, la reforma de la RTVA, la Ley del Cambio Climático y la de Violencia de Género.

CS "SEGUIRÁ SIENDO EXIGENTE"

Entretanto, Villegas ha considerado "razonable" el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura dado que se ha cumplido "algo más de la mitad en el ecuador de la legislatura". "Se han hecho cosas importantes en Andalucía y Cs ha demostrado que no es cuestión de gastar más, sino mejor", ha manifestado.

Tras poner en valor que Cs haya logrado rebajas fiscales y mejorar la vida de los autónomos, entre otras cuestiones, Villegas ha asegurado que la formación naranja "seguirá siendo exigente" y reclamando reformas "profundas" para que Andalucía "salga de los puestos de cola".

"Ciudadanos ha venido a cambiar las cosas y ya lo estamos consiguiendo de manera limitada porque no gobernamos. La forma de que realmente cambiemos las cosas será cuando ganemos las elecciones y consigamos gobernar en Andalucía. Para eso vamos a trabajar", ha zanjado Villegas.