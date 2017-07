(AMPLIACIÓN) RIVERA ANUNCIA UN ACUERDO CON MONTORO QUE DEJA EXENTOS DE IRPF A LAS RENTAS HASTA 14.000 EUROS

Etiquetas

- Habrá 1.200 euros de deducción o devolución para familias en las que haya un cónyuge con discapacidad o ascendiente mayor a cargo o con cuatro hijos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este miércoles un acuerdo fiscal con el Gobierno que dejará exentas de pagar IRPF a las rentas del trabajo de hasta 14.000 euros y que habilitará una deducción o devolución de 1.200 euros a determinados colectivos especialmente vulnerables. En un encuentro informativo organizado por EFE, Rivera esbozó el acuerdo por el que Ciudadanos respaldará el 'techo de gasto' a cambio del "alivio" fiscal que reclamaba para las clases medias trabajadoras y que será de unos 2.000 millones de euros. En un "primer tramo" que se aplicará en 2018, aseguró, la exención aplicable a quienes ganan menos de 12.000 euros anuales se incrementará hasta los 14.000, lo que beneficiará a los mileuristas, subrayó, que no tendrán que tributar por IRPF. Fuentes de Ciudadanos conocedoras de la negociación precisaron después que no se trata de un incremento del mínimo exento, que beneficiaría a todos los contribuyentes, sino de una reducción de la base imponible a las rentas del trabajo, de forma que el beneficio será únicamente para quienes ganen menos de 14.000 euros. Además, a quienes ganan menos de 17.500 euros anuales se les aplicará una "reducción" de impuestos, lo que afectará a unos tres millones y medio de familias. Otras 700.000 familias, añadió, se beneficiarán de la "devolución de unos 1.200 euros" en esa declaración de la renta por tener a su cargo a una persona con discapacidad o un mayor. Desde la formación aclaraon después que se trata de las familias en las que haya un "cónyuge" con discapacidad o un "ascendiente" mayor a cargo, y a las que tengan cuatro hijos y no llegan a las deducciones especiales que se aplican a partir del quinto hijo. Los negociadores de Ciudadanos precisan, además, que se trata de un principio de acuerdo en forma de compromiso político del Gobierno para sacar adelante el 'techo de gasto' pero que tendrá que ser pulido y concretado en las partidas posteriores de los Presupuestos Generales del Estado. Rivera recordó que hace solo cinco días el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se negó a esa condición de Ciudadanos, y ahora ha aceptado "no porque le guste" sino porque sus 32 escaños son "decisivos" en esa votación.