(AMPLIACIÓN) EL DÉFICIT DEL ESTADO BAJÓ UN 43,8% HASTA MARZO, CON 5.659 MILLONES

El Estado registró a cierre de marzo un déficit de 5.659 millones de euros, lo que supone un 43,8% menos que en el mismo periodo de 2016 (10.071 millones).Según la información publicada hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta cuantía equivale al 0,49% del PIB, frente al 0,9% del mismo periodo del año anterior.Si se excluyen los intereses devengados, que a finales de marzo de 2017 se situaron en los 6.310 millones, inferiores en un 10,2% a los del año anterior, el Estado obtuvo un superávit primario de 651 millones frente al déficit primario de 3.046 millones en el mismo periodo de 2016.Los 5.659 millones son resultado de unos recursos no financieros del Estado de 41.401 millones (+1,6%) y de unos empleos no financieros de 47.060 millones (-7,4%). El objetivo de déficit para este ejercicio de la Administración central es del 1,1% del PIB.RECURSOS NO FINANCIEROSEn concreto, el incremento de los recursos no financieros procede de la evolución de los recursos impositivos que, con un peso del 89,7% sobre el total de ingresos, ascendieron a 37.144 millones, con un incremento del 3,2%.Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecieron un 4,1%, hasta situarse en 26.043 millones, de los cuales 20.374 millones correspondieron al IVA, que se ha incrementado hasta finales de marzo un 5,2%. Los demás impuestos dentro de este apartado avanzaron un 0,3%, debido, fundamentalmente, al crecimiento de los ingresos del Impuesto especial sobre Hidrocarburos en un 1,7%.Desde Hacienda destacaron el aumento de los impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica y sobre las primas de seguros en un 18,4% y 7,5%, respectivamente. En cambio, el Impuesto sobre Labores del Tabaco registró una caída del 8,8%. Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, entre otros, experimentaron un aumento del 1,3%, hasta alcanzar una cifra de 11.072 millones, de los cuales 9.793 millones correspondieron a devengos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con un incremento del 2,7%.Mientras, los ingresos del Impuesto sobre Sociedades bajaron un 29,7%, con un total de 598 millones, y los del Impuesto sobre Renta de no Residentes subieron un 25%, hasta los 674 millones.El resto de los recursos no financieros ascendieron a 2.532 millones, un 15,6% menos, por la caída de los dividendos del Banco de España y el aumento de los intereses. Los beneficios del Banco de España resultaron inferiores en 519 millones a los del año anterior, mientras que los intereses recibidos aumentaron un 19,6%, impulsados por los mayores intereses devengados del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y a Corporaciones Locales, que ascendieron conjuntamente a 270 millones en 2017, mientras que en 2016 fueron 64 millones.EMPLEOS NO FINANCIEROSEn lo que respecta a los empleos no financieros del Estado, aunque se observa un “descenso generalizado” en las principales rúbricas, la reducción del gasto se debió, en gran medida, al descenso de las transferencias corrientes entre Administraciones Públicas en un 6,3%. La mayor disminución se registró en las transferencias a los Fondos de Seguridad Social, 1.667 millones menos; las transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2016 de 980 millones, “sin correspondencia en igual periodo de 2017 gracias a la favorable evolución del mercado de trabajo”, y las realizadas al Sistema de Seguridad Social con 591 millones menos. Las transferencias a las comunidades autónomas, de 17.647 millones en el periodo, aumentaron un 0,5% por el incremento de las entregas a cuenta por el sistema de financiación. También disminuyó “significativamente” la aportación a la Unión Europea por recursos IVA y RNB, un 35,3%, al pasar de 3.585 millones en 2016 a 2.323 millones en 2017. Los intereses disminuyeron un 10,2%, el gasto en consumos intermedios un 3% y la remuneración de asalariados en un 0,3%. La reducción que registra el apartado resto de empleos corrientes, del 82,9%, viene motivada por el descenso del gasto destinado a la cobertura del déficit eléctrico que en el primer trimestre de 2016 fue de 212 millones, sin correspondencia en 2017. Entre los gastos que experimentaron aumentos destaca el gasto en prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, que se incrementó un 3,6%, con 3.235 millones, de los cuales 2.939 millones corresponden a pensiones de clases pasivas del Estado, un 3,9% más que las de igual periodo de 2016. Mientras, las ayudas a la inversión ascendieron a finales de marzo a 292 millones frente a 158 millones en 2016, debido a las aportaciones a ADIF-alta velocidad por importe de 187 millones, sin correspondencia en 2016.