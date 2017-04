(AMPLIACIÓN) EMPLEO DEFIENDE QUE “TRAEMOS UN PRESUPUESTO PARA LA CONFIANZA, LA ESTABILIDAD Y EL EMPLEO”

Etiquetas

- Destaca que “por primera vez en 8 años la cotizaciones sociales son suficientes” para financiar el gasto por desempleo. El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, aseguró este miércoles que “traemos un Presupuesto para la confianza, la estabilidad y el empleo, como lo fue el de 2016”, que facilitó la creación de 730.000 empleos en España desde agosto de 2015 hasta marzo de 2017.Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados en el marco del debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, Riesgo recalcó que estas cuentas se sustentan sobre “bases sólidas”.El secretario de Estado destacó que el objetivo es “afianzar el crecimiento” del empleo “sin dejar a nadie atrás” y “alimentando los procesos reformistas” que permitan mantener el “vigor” de la recuperación económica.Así, Riesgo citó que los Presupuestos de Empleo presentan una evolución positiva de los ingresos por el “favorable contexto económico” y apuestan “por igual” por la cobertura de quienes siguen buscando un empleo.En concreto, mencionó la aportación del Estado al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) para este año de 1.635 millones de euros, una cifra “sustancialmente menor” que la de años anteriores por los “fuertes ingresos de cuotas”.Esta aportación “se destinará a políticas activas de empleo” debido a que “por primera vez en 8 años las cotizaciones sociales son suficientes para financiar el gasto previsto en las prestaciones por desempleo”.En este sentido, destacó que entre los gastos, “las políticas activas de empleo representan una prioridad” y a esta se destinan 5.575 millones de euros, un 6,36% más que en el ejercicio anterior, y superan los 6.000 millones si se considera los 500 millones para nuevas medidas de activación en el marco de la Garantía Juvenil.Por otra parte, el secretario de Estado quiso señalar que en estos Presupuestos del departamento de Empleo también asciende la cuantía para financiar las subvenciones de mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE).En concreto, “tenemos previsto incrementar (esta cuantía) en 20 millones de euros en el trámite parlamentario” para financiar el incremento del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).Además, Riesgo expresó su agradecimiento a los trabajadores del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y a los del SEPE por haber logrado reducir la bolsa de expedientes de pago en un 91,4% en cinco años para pasar de los 82.000 expedientes en enero de 2012 hasta los 7.000 expedientes a principios de este año, y se ha reducido hasta los 43 días el plazo medio de pago.El secretario de Estado finalizó su intervención señalando que es un presupuesto “inclusivo”, “social”, que pretende consolidar el ritmo de creación de empleo, atender a quienes aún no trabajan y mejorar la calidad de los puestos de trabajo y para el que “esperamos contar con su apoyo”, en referencia a la oposición.CRÍTICAS POR “RECORTE DE DERECHOS”Ante las críticas por parte de los grupos parlamentarios centradas en que estas cuentas suponen un recorte de derechos, el ‘número dos’ del Ministerio de Empleo y Seguridad Social defendió en reiteradas ocasiones que “estos Presupuestos no contemplan recorte de derechos” y agregó, dirigiéndose al diputado socialista Rafael Simancas, que “yo, desde luego, no aspiro como español a volver a gastar 30.000 millones de euros en desempleo” ni a “rememorar esos tiempos” que “me trae a los peores días de la historia de nuestro país”.Finalmente, Riesgo aseguró que “en España desde 2013 se están revertiendo los niveles de pobreza y exclusión social”, lo que muestra que “la sociedad española está acertando en el camino que ha optado por seguir”.