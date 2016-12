(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO APRUEBA UN ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DEL GASTO PARA 2017 DE 5.493 MILLONES

Etiquetas

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un acuerdo por el que se formaliza la distribución por departamentos ministeriales del presupuesto prorrogado del Estado para 2017, y se declara la no disponibilidad de créditos por importe de 5.493,10 millones de euros.Así lo apuntó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa posterior a la última reunión de los ministros del ejercicio 2016, en la que hizo balance del ejercicio.El desarrollo del proceso electoral y la situación de un Gobierno en funciones no han permitido la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, explica el Gobierno, por lo que a partir del 1 de enero de 2017 se prorrogarán automáticamente los del ejercicio 2016.La no disponibilidad de créditos se distribuye en 4.911,28 millones de euros en el presupuesto no financiero y 581,82 millones de euros en el capítulo de activos financieros con impacto en el déficit público.El criterio general que se ha utilizado para determinar y distribuir la no disponibilidad ha sido ajustar la misma a la inejecución del año 2016, asegurando de esta forma que el gasto del presupuesto disponible para 2017 se ajusta al nivel de gasto real del ejercicio 2016.La única excepción a este criterio general son los créditos destinados a gastos prioritarios de índole social, sanidad y educación, que se excluyen de la aplicación de la no disponibilidad, lo que permite mantener el compromiso del Gobierno con las pensiones, atención a los refugiados, protección familiar o becas de estudio.Como consecuencia de todo lo anterior, el gasto no financiero del Estado disponible para 2017 asciende a 118.132 millones de euros, cuantía que permite cumplir con la senda de reducción del déficit público aprobada por las Cortes Generales, que fija un objetivo del -1,1% del PIB en 2017 para la Administración Central, "coherente con la senda de reducción del déficit para el conjunto de Administraciones Públicas propuesta por la Comisión Europea".