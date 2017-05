(AMPLIACIÓN) PRESUPUESTOS. HERNANDO (PSOE) DICE QUE LA “CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO ESTÁ BAJO MÍNIMOS POR LA CORRUPCIÓN”

Etiquetas

- Asegura que los PGE “consolidan la desigualdad y la precariedad”. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, aprovechó este miércoles el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para afirmar que la “credibilidad del Gobierno está bajo mínimos por la corrupción” y que la confianza está "diezmada".En los primeros minutos de su intervención para defender su enmienda a la totalidad, Hernando afirmó que los casos de corrupción han provocado “indignación y vergüenza” entre los ciudadanos porque han afectado a dirigentes del PP. Se trata de una “corrupción asfixiante y repugnante que afecta al PP”, añadió. Para Hernando, la razón de la política presupuestaria se basa en la “confianza y la credibilidad” pero “el Gobierno llega a este debate de presupuestos con una credibilidad bajo mínimos y una confianza arrasada por el pantano de corrupción en el que está inmersos demasiados dirigentes y organismos territoriales del PP". Después de que la presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, le pidiera a Hernando que se ciñera en la “cuestión”, el portavoz socialista se dirigió al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para decirle que la “amnistía fiscal” está “en el centro del escenario”, al estar relacionada, insistió, con los últimos casos de corrupción. Hernando defendió que “este debate está vinculado a lo que está pasando aquí y ahora en España”. OPERACIÓN LEZOEl portavoz del PSOE en el Congreso manifestó que produce “indignación y repugnancia” que se supiesen aspectos como las cuentas en Suiza del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonzalez y “no hiciesen nada”. De hecho, señaló que es “larga” la lista de casos que afecta a los 'populares' pero el caso del expresidente madrileño Ignacio González “sube varios peldaños de golpe en la escala de la indignación y la repugnancia".A este respecto, señaló que González utilizó sus cargos públicos para "robar" y "enriquecerse" mientras que, cuando aún estaba en libertad – hoy en prisión por la ‘operación Lezo’- recibía "palmaditas" de ministros del Gobierno.Por ello, Hernando denunció que “para mayor escarnio" de los ciudadanos, en los últimos casos se ha visto que desde la Fiscalía se trataba de "torpedear" las investigaciones judiciales. Para cerrar este capítulo, se dirigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para indicarle que "muy pronto” tendrá que comparecer ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP y ahí los socialistas serán “implacables” en la petición de explicaciones y la asunción de responsabilidades.PRESUPUESTOS Una vez más, el portavoz socialista expresó la oposición de su partido a estos PGE porque “consolidan la desigualdad y la precariedad” hasta el punto de que a los ciudadanos “no llegan ni las migajas de ese crecimiento” del que tanto presume el Gobierno.Señaló que el “gran problema” es que el crecimiento actual no está llegando a los españoles que “peor lo han pasado durante la crisis y que más han contribuido para que este país salga de ella”. Además, indicó que la política fiscal del Ejecutivo ha consistido en subir los impuestos a los trabajadores y a las clases medias y “regalarle 18.000 millones a las rentas más altas mientras siguen bajando el gasto social”. En esta línea, Hernando dijo que “las cicatrices sociales de la crisis son muy profundas y están muy marcadas y en vez de curarlas” las políticas del Ejecutivo “las están cronificando”. Asimismo, Hernando declaró que Rajoy ha decido que “al final de su gobierno haya un Estado social cada vez más reducido y un Estado del bienestar disminuido”, y denunció que la actitud del Gobierno se corresponde con la “filosofía” del PP y sus políticas no se deben a la crisis sino a su “ideología”. Al término de su intervención, el portavoz socialista acusó al Gobierno de estar “tomando el pelo” a los ciudadanos porque los datos del Ministerio de Hacienda, según Hernando, no coinciden con lo que defiende Ejecutivo. Para ello, Hernando reprochó a Montoro que las tablas con los datos económicos del programa de estabilidad y plan nacional de reformas que se han remitido a Bruselas se han publicado este miércoles a las 11 horas, momentos antes de la intervención de Montoro en la tribuna del Congreso para defender el proyecto de Ley de Presupuestos Generales.