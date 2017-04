ERC QUIERE ASEGURAR LA REBAJA DEL IVA VETERINARIO MEDIANTE UNA ENMIENDA A LOS PRESUPUESTOS

Etiquetas

ERC ha pedido a los demás partidos del Congreso de los Diputados que respalden una enmienda que presentará a los Presupuestos Generales del Estado para asegurar la rebaja del IVA veterinario que pidió el Parlamento hace seis meses y que el Gobierno no ha aplicado.El diputado de ERC Joan Capdevila dirigió una pregunta por escrito al Gobierno para saber si tenía previsto cumplir la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 4 de octubre de 2016 en la se exigía la rebaja del IVA veterinario del 21% al 10%. Lo hará "cuando lo permita la situación económica", es la respuesta que ha recibido Capdevila. "Ya sabemos que las proposiciones no de ley solo pueden instar al Gobierno a hacer cosas y no le obligan a hacerlas, pero nosotros sí que tenemos que exigir políticamente que se acaben cumpliendo", explica el diputado. ERC subraya que la rebaja del IVA veterinario es fundamental para concienciar a quienes viven con animales sobre su cuidado, pero también lo es para la protección de la propia salud humana, dado que la mitad de las familias conviven con un animal de compañía. Ante la pasividad del Gobierno, REC presentará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con esa finalidad y espera que todos los grupos que respaldaron en su momento la proposición no de ley respalden ahora esa enmienda para hacerla realidad.