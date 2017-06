Alain Cuenca: "No es posible reformar el sistema de financiación autonómica sin aportar recursos adicionales"

Etiquetas

El doctor en Economía y representante de Aragón en el grupo de expertos que abordan las bases del futuro modelo de financiación autonómica, Alain Cuenca, ha manifestado que "no es posible reformar" el actual sistema "sin aportar recursos adicionales".

Cuenca ha comparecido en las Cortes de Aragón en la comisión especial de estudio sobre el nuevo sistema de financiación autonómica para exponer sus aportaciones y las experiencias en las últimas reuniones mantenidas al respecto, ha informado el Parlamento de la Comunidad en una nota de prensa.

El especialista ha explicado cuáles son los principales acuerdos que existen entre los portavoces del Estado y del resto de Comunidades, así como las grandes discrepancias, entre las que ha destacado la que se refiere a la suficiencia vertical. "Esto se debe a que los expertos designados por el Estado se niegan a reconocer que la reforma del sistema de financiación requiere que haya más recursos en el mismo, y sin ello no es posible llevarla a cabo", ha manifestado.

Para Cuenca, el Gobierno central "dispone de mejores instrumentos fiscales y un mayor margen de endeudamiento que les permite hacer menos recortes que las Comunidades, que tienen un problema de suficiencia financiera", un planteamiento que se verá plasmado en el informe que elaborará próximamente la Comisión sobre los trabajos realizados.

Asimismo, el economista ha señalado que la financiación "no ha sido igual para todas las autonomías de régimen común" en estos años, así que el nuevo sistema "deberá reconocer las desigualdades entre éstas".

Ha añadido que "esto no quiere decir que el Estado aporte directamente esos recursos añadidos, sino que es necesario realizar una reforma fiscal amplia que permita la sostenibilidad del sistema de bienestar, corregir las desigualdes y recuperar pérdidas para las regiones".

FONDO DE NIVELACIÓN

Una de las propuestas planteadas por los representantes de algunas Comunidades en las sesiones del grupo ha sido la de implantar un fondo de nivelación, algo "inaceptable técnicamente" para Cuenca, "porque llevaría a que las autonomías que ahora están aparentemente mejor financiadas transfieran parte de sus recursos a las que peor lo están".

Según ha dicho, ese modelo "reflejaría ocho Comunidades perdedoras, entre ellas Aragón, y siete ganadoras" y "esto no se puede aceptar porque no hemos identificado ninguna región a la que le sobren recursos, no hay datos que respalden algo así".

Por eso, él ha propuesto enmendar esta situación con un cuarto fondo, que ha denominado de suficiencia, "para que nadie pueda perder dinero con el cambio de modelo" y ha abogado por que las Comunidades forales estén incluidas en el mismo, de manera que también realicen aportaciones.

En cuanto a las coincidencias entre los diferentes expertos, el economista ha explicado su propuesta de aumentar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades para dotarlas de mejores instrumentos recaudatorios.

En este sentido, se ha planteado "que si éstas se encuentran en un momento de insuficiencia financiera puedan implementar una subida del IVA colegiado" y se ha alcanzado otro acuerdo en cuanto a la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones en la línea del informe Lagares, "de forma que las autonomías solo puedan tener la capacidad de modificar los tipos y las deducciones y todo el país exista un mínimo común de tributación".

Cuenca ha expuesto ante los diputados su propuesta de actualizar el impuesto de Patrimonio, con respecto al cual los territorios tendrían limitada su capacidad en los tipos de gravamen y las deducciones, pero cuya implantación no sería obligatoria.