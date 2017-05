Aliaga (PAR) cuestiona cómo se compensará el cupo vasco en la negociación de la financiación autonómica

Etiquetas

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, se ha preguntado este martes cómo compensará el Gobierno central en la negociación de la financiación autonómica una posible detracción de recursos en los Presupuestos Generales del Estado para atender el 'cupo vasco'.

En rueda de prensa, tras presentar unas jornadas que el PAR dedicará a la ciudad de Zaragoza, Aliaga ha indicado que el concierto económico vasco está recogido en la Constitución española, agregando que "Aragón accedió a la autonomía por la vía lenta", pero en el Estatuto de Autonomía aragonés también se contempla una herramienta "similar" al 'cupo vasco'.

Así, se ha referido al artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón que alude al acuerdo económico-financiero de la Comunidad con el Estado, recordando que el Estatuto también incluye la comisión bilateral entre ambos.

"La pregunta es si hay una detracción de los PGE para atender el 'cupo vasco', si se compensará esa detracción en la negociación de la financiación autonómica", ha cuestionado Aliaga, al advertir de que el acuerdo del PAR con el Partido Popular (PP) para concurrir a las últimas elecciones generales contempla, entre otras cuestiones, "la defensa del Estatuto de Autonomía y el artículo 108 y la bilateral están en el Estatuto".

Aliaga ha reconocido que el PAR está esperando "con cierta impaciencia" que se convoque la reunión de la comisión bilateral donde se deberán analizar estas cuestiones y ha insistido en que el nuevo modelo de financiación autonómica deberá recoger las "peculiaridades" de Aragón.

Respecto a los PGE, ha comentado que el PAR "no ha estado nunca satisfecho con los Presupuestos Generales del Estado en 40 años de historia, al cien por cien nunca estamos satisfechos", si bien ha defendido que "si no hubiera estado el PAR en la negociación esos PGE no tendrían las cifras que tienen" para esta Comunidad para las autovías oscenses, el Fondo de Inversiones de Teruel o el ferrocarril turolense, entre otros proyectos.