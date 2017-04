(Amp) Burgos avanza que en abril se superarán los 18 millones de afiliados a la Seguridad Social

Etiquetas

Prevé una recaudación récord en el sistema durante 2017 y cree que habrá crecimientos en la afiliación mejores a los ya registrados

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha avanzado este martes que en abril el sistema de la Seguridad Social superará los 18 millones de afiliados y "ampliamente" los 12 millones de afiliados activos, y espera que este año se registre una recaudación de ingresos histórica gracias a la generación de empleo.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Burgos ha avanzado que las cifras de afiliación serán buenas y que, a la espera de que el jueves de la próxima semana se publiquen los datos de paro registrado y afiliación correspondientes al cuarto mes del año.

Burgos ha afirmado que 2017 será un "punto de inflexión" en materia de déficit de la Seguridad social, ya que el sistema pasará del desfase del 1,7% registrado en 2016 a otro del 1,4% este ejercicio. El objetivo de afiliación, ha señalado, es alcanzar los 20 millones de personas afiliadas, a partir del cual, siempre que los ingresos en el sistema superen a los gastos, Burgos cree que el sistema podría asumir "perfectamente" incrementos del gasto previstos superiores al 3%.

En un momento de la intervención, Burgos ha defendido las previsiones de crecimiento de cotizaciones recordando que las afiliaciones del Régimen General crecen al 4,34% --"¿hace cuántos años no veía este país indicadores mejores?", se ha preguntado-- y ha apostado por que durante el año se registren incrementos de afiliación aún "mejores".

RECAUDACIÓN RÉCORD EN 2017.

En este sentido, ha destacado que hay "elementos objetivos para pensar en una mejora de los ingresos en 2017", con una previsión de que los ingresos crezcan este año por encima del PIB nominal, un 5,5% frente al 4,8%.

Las cuotas procedentes de la Seguridad Social crecerán el 6,68% sobre la previsión de liquidación del 2016. A esto contribuirá el mayor nivel de empleo, que aportará más de 2,5 puntos de aumento, las bases de cotización de ocupados con otros 1,5 puntos, la elevación de la base máxima en un 8% y de la mínima en un 3%, y la conversión de reducciones en bonificaciones, con una contribución del 1,8%.

Asimismo, ha remarcado que los ingresos previstos para la Seguridad Social están establecidos en términos "muy realistas", y ha destacado el aumento de los ingresos de cotizaciones gracias a una "senda sostenida de crecimiento y creación de empleo", de forma que pasarán a representar el 76,3% del sistema, desde el 74,73% desde la previsión de liquidación de 2016.

EL PRÉSTAMO, MOTIVO DE SATISFACCIÓN

Respecto al préstamo que el Estado realizará a la Seguridad Social para el pago de las pensiones, Burgos ha defendido que esto debería ser motivo de satisfacción por parte de todos los grupos. "Debería movernos a sentirnos satisfechos porque esta siga siendo la gran prioridad de este país", ha aseverado.

En este sentido, Burgos ha recalcado que desde 2011 los ingresos por cotizaciones no son suficientes para cubrir las pensiones contributivas y que, pese a la necesidad de todo el Estado de cerrar la brecha del déficit público, estos esfuerzos no se han hecho "a costa de la Seguridad Social".

"El esfuerzo conjunto de las administraciones nos permite margen de maniobra para no tocar las prestaciones", ha subrayado, recalcando que el préstamo "si algo significa, es el compromiso del país" con el sistema de pensiones. "No le van a faltar recursos", ha asegurado. Asimismo, ha defendido que las reformas realizadas "no se han hecho para gastar menos, sino para ir gestionando el gasto de manera más acorde con posibilidades económicas del país".

ANIMA A ABORDAR EN EL PACTO EL FIN DE LAS REDUCCIONES

Por otro lado, el secretario de Estado ha defendido también que en estos Presupuestos el Gobierno ha hecho hincapié en reducir las reducciones al abono de cuotas en la Seguridad Social y que las políticas activas de empleo no se financien a costa de los ingresos del sistema, sino a través de partidas de los Servicios Públicos de Empleo.

Así, ha defendido que en los Presupuestos se han sustituido reducciones por bonificaciones, como las dirigidas al empleador en el caso de trabajadoras en riesgo de embarazo o lactancia, y ha instado a los diputados de la oposición a que aborden esta cuestión dentro de las negociaciones del Pacto de Toledo, pues cree que "el acuerdo debería de ser amplio y total" a la hora de definir el "escenario futuro de las bonificaciones y reducciones en el sistema".

EL PSOE ANTICIPA UNA REFORMA "MÁS AGRESIVA"

Para el PSOE, el préstamo a la Seguridad Social constituye la señal de que el Gobierno no tiene intención de modificar la reforma de pensiones aprobada en la pasada legislatura, "y por tanto, la devaluación de éstas".

Así lo ha manifestado la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, que ha anticipado una "futura reforma de pensiones mucho más agresiva". Perea no cree que los Presupuestos contengan "ni una sola medida de saneamiento del déficit" y ha asegurado que el incremento de las cotizaciones no bastará para acabar con él. "No serán las cotizaciones las que puedan revertir el déficit", ha dicho.

"LA MAGIA" DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS

El desfase de más de 13.000 millones de euros entre los ingresos previstos en 2016 y los finalmente obtenidos ha provocado que la oposición ponga en cuestión las estimaciones del Gobierno. Aina Vidal, de En Comú, ha criticado las "mentirijillas" y las "trampas" que, a su juicio, se esconden en los Presupuestos, pues cree que las estimaciones se realizan en función de las necesidades de ingresos para cuadrar la cifra del déficit.

"Vuelven con la magia al Congreso y presentan proyecciones falsas. Más que un Congreso, esto parece Hogwarts", ha dicho Vidal. "Los números no cuadran y ustedes lo saben perfectamente", ha incidido, criticando que las cuentas "ahonden en el vaciamiento del Fondo de Reserva".

EMPLEAR A LOS PARADOS MEJORARÁ LOS INGRESOS

Ciudadanos, a través de su diputado Sergio del Campo ha valorado, por su parte, la importancia de las medidas contenidas en los Presupuestos para abordar el desempleo, especialmente el de larga duración, pues ha razonado que a través de estas políticas se conseguirán más ingresos para las arcas de la Seguridad Socia.

Así, ha mencionado las partidas previstas para el cheque formación, la realización de un perfil estadístico que ayude a reorientar al buscador de empleo. Además, ha destacado otras partidas sufragadas en la Seguridad Social como la ampliación del permiso de paternidad y de la tarifa plana para autónomos.

NO ES EL PRIMER PRÉSTAMO QUE SE HACE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Por su parte, la 'popular' Carolina España ha defendido que las pensiones "sigan siendo la principal partida" de los Presupuestos y que la tasa de recaudación crezca por encima del 5%. "Los ingresos están por encima de la afiliación y ésta por encima del crecimiento económico. Vamos por el buen camino", ha valorado.

Además, ha restado importancia al hecho de que el Estado vaya a otorgar un préstamo pues no es la primera vez que esto sucede, ha argumentado. "No me rasgaría las vestiduras para hablar del préstamo. Ya ha tenido que pedirse otras veces para poder pagarse las pensiones", ha dicho.