(Amp) El PSOE pregunta a Montoro por qué "saca pecho de gasto social" si en Bruselas promete reducirlo

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha cuestionado al ministro de Hacienda y Función Pública, por qué "saca pecho con el gasto social" mientras en la Actualización del Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea ha comprometido una reducción continua del mismo hasta 2020.

Así, ha señalado durante su defensa de su enmienda a la totalidad del PSOE al proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno que, mientras que el gasto social representaba en el 28,65% del PIB en 2014, en 2017 está previsto que se sitúe en el 26,9% y para dentro de tres años, en el 25,5%.

"Hay que irse a la página 101 de este documento para darse cuenta de que, cuando usted estaba sacando pecho por el gasto social, nos estaba tomando el pelo", ha criticado Hernando. "Se lo ha dicho a Bruselas. Aquí ha venido a contarnos otra cosa. ¿A quién miente? ¿A Bruselas le está mintiendo?", se ha preguntado el portavoz socialista.

Hernando ha criticado que la previsión del Gobierno en la senda de reducción de déficit "todo el ajuste se producirá por el lado del gasto social", por lo que le ha avanzado su oposición: "Ténganlo claro: No cuente con nosotros para esa escabechina social y para formar parte del pelotón de países con menos gasto social", ha subrayado.

"¿REABRIR SERVICIOS PÚBLICOS ES GASTARSE DINERO EN COPAS?"

Respecto a la comparación sobre "irse de copas" después de "la borrachera de gasto público" realizada por el ministro esta mañana durante su defensa de los Presupuestos, Hernando ha recordado que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, pidió al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, una rectificación por palabras similares.

"¿Cree que es gastarse dinero en copas reabrir servicios públicos? No solo ha insultado a comunidades autónomas, sino a millones de personas que lo están pasando mal", ha acusado el portavoz de los socialistas en el Congreso, que ha criticado que, a pesar del crecimiento, las políticas de ajuste "perviven".

"No era la crisis la que justificaba las políticas injustas. No era la crisis: era el PP", ha aseverado. En este sentido, ha dicho que "la ideología persiste" en estos Presupuestos. "Por eso vamos a votar en contra", ha anunciado.

Hernando ha atribuido a dos razones para que "las bondades de los datos económicos no lleguen a los hogares". Una de ellas, la reforma laboral y otra la política fiscal y presupuestaria "que ha apostado por reducir el Estado del Bienestar, subir impuestos a las trabajadores y bajarlos a las empresas".

UNA DEUDA CON LOS JÓVENES

Asimismo, ha criticado que durante la semana de comparecencias el Gobierno presumiera de una reducción del 40% de las prestaciones por desempleo, cuando el número de desempleados había disminuido un 20%. "Eso significa cientos miles de parados a los que se les ha dejado en la cuneta sin ningun ingreso en sus hogares", ha espetado.

Hernando ha dicho que el Gobierno está "contrayendo una deuda" con los jóvenes, a los que, ha dicho, el Gobierno está aplicando "cláusulas abusivas" con su política económica.

NO HABRÁ ACUERDOS NI EN PENSIONES NI VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante su intervención, Hernando ha recordado a Montoro su compromiso de revisar la aplicación "tan inflexible, irracional e ideológica" de la regla de gasto antes de los seis primeros meses de año, y ha avanzado al Gobierno que no negociará, con estos Presupuestos, ni en pensiones ni en violencia de género.

Respecto a este última cuestión, Hernando ha aseverado que ante la disminución del 8,7% de estas partidas presupuestarias respecto a 2011, el PSOE no acudirá a "ese paripé". "Si estas cifras permanecen, no volveremos a sentarnos en una mesa porque no vamos a hacer un paripé", ha sentenciado Hernando.