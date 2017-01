El Ayuntamiento blinda en la prórroga presupuestaria la vivienda, la limpieza o el fondo de reequilibrio

Etiquetas

"Tenemos un elevado superávit y voluntad política", asegura Sánchez Mato

El Gobierno municipal blinda con la prórroga presupuestaria, efectiva desde el 1 de enero, la construcción de vivienda pública y compra de pisos para usos sociales; la rehabilitación del plan MadRe llegando a duplicar fondos; el Fondo de Reequilibrio Territorial con al menos 11,2 millones adicionales a los de 2016; los presupuestos participativos; la limpieza con el nuevo contrato de residuos o las actuaciones en centros educativos tasadas en 2 millones, ha indicado este miércoles en rueda de prensa el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

Entre esos ejes blindados e imprescindibles se incluye la subida comprometida del 1 por ciento en las retribuciones de los empleados públicos, en marcha cuando legalmente sea posible por parte del Estado; el incremento de la aportación al Consorcio Regional de Transportes; la compra en 2017 de 250 autobuses de la EMT; nuevas bibliotecas y eventos culturales; inversiones plurianuales como la de Plaza de España, el Mercado de Legazpi, en el Parque Lineal del Manzanares, el Anillo Verde, instalaciones de Policía Municipal y Bomberos o las inversiones en los cementerios. Estas inversiones estratégicas suman 17 millones.

DE DÓNDE SALE EL DINERO

El blindaje de esas políticas imprescindibles será posible con 225 millones de euros procedentes de lo que se ahorra con licitaciones, contratos o alquileres en 2016. No son partidas no ejecutadas sino que la cantidad procede de aquellas que se implementaron por una cantidad inferior a la prevista como, por ejemplo, con el contrato de mantenimiento de edificios municipales (los 7 millones de euros anuales de Alcalá 45) o con el abastecimiento energético.

A esa cantidades se suman los 17 millones del fondo de contingencia, que pueden destinarse a inversiones que se consideren clave en 2017; 1,1 millones más, que es el aumento de ingresos derivados de las ordenanzas fiscales de 2017 aprobadas en Pleno la semana pasada; otros 214 millones por el incremento de ingresos derivados de medidas tributarias estatales y 16 millones de la Participación en Ingresos Estatales de 2014, de la que se ha hecho una liquidación extraordinaria recientemente y resulta favorable al Ayuntamiento.

"Tenemos un elevado superávit y voluntad política, por lo que hay ejes absolutamente garantizados", ha remarcado el titular de Economía y Hacienda. El edil ha explicado que el Ayuntamiento cerró 2016 con "superávit, una excelente y elevadísima ejecución presupuestaria global y de inversiones".

Carlos Sánchez Mato ha calculado en 188 millones el dinero que se pierde con la prórroga presupuestaria, situación que se solventa con los ingresos esperados. Esa cantidad de 188 millones se ejecutaría al pasar por el Palacio de Cibeles porque, sin presupuesto aprobado, habría que hacerlo medida por medida en los plenos.

EL LUNES SE RETOMA LA NEGOCIACIÓN CON EL PSOE

El superávit, que ha asegurado que sobrepasará los mil millones de euros, responde a que el presupuesto de ingresos se hizo "de manera muy conservadora". "Luego recibimos más ingresos, justo lo contrario que mi buen amigo Cristóbal (Montoro)", ha lanzado.

"Esos compromisos políticos no son un brindis al sol, no son faroles. Tenemos capacidad económica para llevar a cabo las políticas a las que nos estamos comprometiendo. Eso no lo va a obstaculizar ni una situación excepcional como una prórroga presupuestaria", ha declarado el delegado. Será el lunes cuando se retomen las negociaciones entre Ahora Madrid y PSOE.

"Lamentablemente no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para el presupuesto de gastos pero seguimos negociando y seguimos con un montón de políticas y proyectos que no se van a ver perjudicados por la aprobación tardía del presupuesto", ha apostillado el concejal, que ha concretado que se prorrogan todos los gastos menos algunos que no pueden prorrogarse por normativa legal.

La prórroga del presupuesto de 2016 supone que los créditos iniciales aprobados en el pleno de 23 de diciembre de 2015 son los que rigen exceptuando los destinados a gastos correspondientes a servicios o programas que hayan concluido en el pasado ejercicio.

Entre aquello no prorrogable se encuentra la cantidad vinculada a la paga extra de 2012 abonada en el año pasado (35 millones) y el importe en el que se reduce la amortización de deuda (180 millones), es decir, "215 millones que no pueden ser invertidos en las necesidades de la ciudadanía en situación de prórroga). Sí se prorrogan todos los demás de capítulo de gasto, con 4.269 millones.

Carlos Sánchez Mato ha insistido en que el proyecto de presupuestos aprobado en Junta de Gobierno el pasado 3 de noviembre es "muy adecuado para la ciudad" al estar "claramente enfocado a resolver sus necesidades".

"Estábamos convencidos, y me reitero hoy, de que es un gran proyecto de presupuestos, susceptible a ser mejorado con enmiendas y estrategias políticas de otro grupo, en este caso el PSOE", ha declarado el edil, que ha asegurado que los socialistas conocían el proyecto antes de aprobarse en Junta y que se venía negociando desde antes.