CCOO y SEPI apuestan por la modernización de Correos, que pasa por un plan estratégico

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, ha apostado por un Correos "más moderno y más eficiente", algo que, según el secretario de CCOO-Correos, Regino Martín, pasa por un plan estratégico "muy potente", al considerar que la empresa "solo tiene futuro si se convierte en un operador, a parte de postal, logístico".

Ambos han asistido este miércoles a la inauguración del XII Congreso estatal de CCOO-Correos, que se celebra en Málaga, en la que también han participado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, entre otros.

Para Platero, "lo importante es que coincidimos en el objetivo, con lo que solo nos queda ponernos de acuerdo en todo el procedimiento de implantación de ese plan estratégico, que en SEPI desde luego vamos a apoyar", ha señalado, al tiempo que ha esperado que "sea pronto una realidad ese Correos por el que estamos apostando tanto CCOO, como el SEPI y el propio Correos".

"Colaboramos conjuntamente y tenemos que apostar por un Correos más moderno, más eficiente y creo que la vocación de servicio público se va a afianzar, pero dándole un modelo más sostenible", ha manifestado en declaraciones a los periodistas.

Para la presidenta de la SEPI, Correos "es una de las sociedades que cuenta con el apoyo de toda la sociedad española, un reconocimiento por parte de todos y una cercanía, además de estar presente en todo el territorio", por lo que ha apuntado que "todos sentimos a Correos como algo muy nuestro".

Por su parte, Regino Martín ha considerado que a Correos "le hace falta mucho" para ser más moderno y ha precisado que en este congreso "se van a plantear propuestas concretas para en esta legislatura mejorar".

En este sentido, el secretario de CCOO-Correos ha dicho que se va a proponer que "el Gobierno acepte la idea de que Correos es un sector estratégico, importante para el país en cuanto que vertebra la sociedad tanto socialmente como económicamente, porque favorece el intercambio entre empresas, y también políticamente, porque relaciona a los ciudadanos con las instituciones".

La propuesta del sindicato "es que se respete el servicio universal, que es el servicio público postal; es decir, el derecho de los ciudadanos a recibir una carta en cualquier parte del país en precio asequible y de una forma accesible", ha manifestado a los periodistas.

Otra propuesta, ha señalado, "es que necesitamos un plan estratégico muy potente, algo que necesita apoyo". Pensamos que Correos solo tiene futuro si se convierte en un operador, a parte de postal, logístico", ha indicado el sindicalista.

"Si somos capaces de compartir la idea de que sea un operador logístico, nuestra impresión es que Correos puede ser, como ocurre en otros países, un operador que referencie a España tanto en el ámbito nacional como internacional", ha aseverado.

Eso, ha precisado, "va a requerir seguramente mucha decisión política y un pacto interno con los trabajadores", apuntando que se intenta que ese pacto se reformule "en varios términos".

En primer lugar, ha dicho, "la empresa necesita flexibilidad interna y nosotros estamos de acuerdo y eso hay que pactarlo en un convenio"; y, en segundo lugar, "no se puede incorporar a los trabajadores al proyecto si no hay salario de por medio en el sentido de vincularlos".

Asimismo, ha señalado que existe "una plantilla muy envejecida" por lo que "hay que buscar formulas de salidas razonables que permitan rejuvenecer para que la empresa pueda asumir los retos que tiene por delante".

PRESUPUESTOS

El sindicato ha reclamado también "financiación estable". Así, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha destacado que Correos es "la mayor empresa pública de nuestro país" y ha lamentado que "estamos viendo cómo se reduce la inversión, el gasto en el sostenimiento de una actividad que es fundamental".

Al respecto, ha lamentado que "ahora en los Presupuestos parece que han desaparecido 60 millones de euros". "Esto es muy grave para el funcionamiento de una empresa que es estratégica para el país", ha indicado, además de que "vive los avatares de los trabajadores de la función pública y soporta una pulsión privatizadora del servicio de correos en toda Europa y en España, que sin duda perjudicaría a los empleados y al conjunto del país deteriorándose un servicio básico".

Al respecto, el presidente de la Xunta de Galicia, que fue presidente de Correos, ha señalado en declaraciones a los periodistas que "los que dicen que hay que aportarle más al servicio postal universal, no deberían boicotear los presupuestos, porque si los que reclaman más dinero para el servicio postal universal no quieren que se apruebe el presupuestos, estamos ante una pescadilla que se muerde la cola".

"Todo es opinable y discutible, pero hay una cosa fundamental y es que si no tenemos presupuesto, no tenemos dinero para el servicio postal universal; por tanto me parece fundamental primero aprobar el presupuesto y después concretar qué dinero es el necesario para Correos", ha señalado.

Para Núñez Feijóo, Correos "es una gran organización y un activo del Estado, una empresa que no solo da miles de puestos de trabajo, sino que vertebra nuestro país y hace posible que con un coste mínimo cualquier ciudadanos puede enviar un objeto a cualquier lugar del mundo".

"Creo que es una compañía que hay que mantener, sería un error por parte de todos pensar que es un organismo que puede desaparecer", ha aseverado, al tiempo que ha considerado que "lo lógico es que permanezca dentro del sector público, porque esa es la garantía de la equidad y del acceso en igualdad al servicio postal universal".

No obstante, también ha coincidido con los anteriores en que "es evidente que se tiene que ajustar y cambiar a los tiempos que le ha tocado vivir", porque, ha apuntado, "el Correos de este siglo no es el del siglo pasado y el de las próximas décadas será muy distinto". "Los wasap, el Telegram, el correo electrónico, la globalización de la economía, la compra masiva por Internet, a todo esto nos tenemos que enfrentar", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que "o Correos cambia, o nos cambian, y es mejor que tutele su propio cambio", señalando que en la paquetería es "donde está el futuro" de esta empresa, ya que, "los ciudadanos cada vez con mayor intesidad comprarán la mayor parte de lo que consumen a través de Internet y por lo tanto tenemos que mantener una empresa que sea útil".

Para esto, ha considerado que "es necesario insistir en la paquetería, modernizar la compañía, buscar músculo financiero y eso se puede hacer dentro del sector público".