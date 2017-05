CESM pide a Montoro una reunión para hablar sobre temporalidad y financiación del SNS

Etiquetas

El comité permanente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha acordado solicitar una reunión con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para expresar su preocupación por lo reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 en relación con el empleo y retribuciones de los médicos, así como con la financiación de la sanidad pública.

Tras analizar el contenido de los PGE, en particular de su artículo 19, CESM destaca que los médicos no van a recuperar el salario perdido estos años. "La subida que se baraja es mínima, inferior incluso a la inflación de 2016 y la prevista para este año, por lo que los médicos, lejos de verse compensados por el deterioro de sus nóminas desde 2010, puede afirmarse que continuaremos acumulando pérdidas retributivas", destaca el sindicato que no renuncia a la recuperar totalmente lo recortado hasta la fecha.

Por otro lado, observan que el Sistema Nacional de Salud "sigue infrafinanciado". Así, considera igualmente insuficientes las partidas presupuestarias que reciben las comunidades autónomas para financiar los respectivos sistemas de salud, situación que "es debida al hecho de que España no está haciendo el mismo esfuerzo que otras naciones europeas para cuidar la salud de sus ciudadanos".

Si a estos recortes presupuestarios se une la creciente demanda de cuidados por, entre otras razones, el progresivo envejecimiento de la población, "se entenderá que la notable credibilidad del SNS sólo se mantiene gracias a la entrega y, en cierto modo, explotación de sus profesionales".

"Pero ya hemos advertido que esta situación no puede prolongarse ni un minuto más. Tiene un límite, y los médicos ya lo estamos expresando a gritos", añade.

Finalmente acusa al Gobierno de poner parches a la temporalidad en el empleo. "Lo reflejado en el artículo 19 del proyecto de PGE en relación con la consolidación del empleo público, y del de los médicos en particular, no es otra cosa que una serie de parches con los que se pretende maquillar el mal acuerdo que rubricó el Ministerio de Hacienda con los sindicatos de la mesa general de la Función Pública el pasado 29 de marzo", explican.

Según CESM, este acuerdo queda lejos de las expectativas de los médicos que piden catalogar como estructurales todas las plazas eventuales que lleven siendo ocupadas durante más de un año, llevar a cabo cuanto antes una gran OPE coordinada en todo el Sistema Nacional de Salud, realizar en adelante nuevas ofertas de empleo público con periodicidad bianual y acabar de una vez con la tasa de reposición.