CEV reprocha al Consell la carga "ideológica" de sus decisiones en Sanidad o en proyectos como Puerto Mediterráneo

Etiquetas

Defiende la colaboración público-privada como una "solución" pero con "control, seguimiento, evaluación y transparencia"

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha reivindicado este lunes la necesidad de la colaboración público-privada en la gestión y provisión de bienes y servicios como la Sanidad o la Educación, por lo que ha reprochado al Consell la "carga ideológica" de algunas de sus decisiones en estos ámbitos como la reversión del modelo Alzira o su rechazo al proyecto de Puerto Mediterráneo.

Así lo ha indicado Navarro en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha remarcado que ahora es tiempo de "colaborar" y de "idear nuevas fórmulas" para que los diferentes ámbitos se interrelacionen "más y mejor cada día". "No es tiempo de imposiciones, las imposiciones nunca son neutras", ha reivindicado.

En su discurso, el también vicepresidente de Cepyme ha indicado que en el actual escenario de falta de recursos en la administración valenciana hace que la colaboración público-privada tenga que ser considerada como "una solución y no como un problema" en la gestión y provisión de bienes y servicios públicos, pero siempre implantada "con control, seguimiento, evaluación, eficiencia y transparencia". "Les estoy hablando de gestión, no de ideología", ha remarcado.

En este sentido, ha lamentado la reversión de las concesiones privadas en Sanidad porque ha defendido que hay más capacidad de generar si hay colaboración entre lo público y lo privado, especialmente en el actual contexto de déficit de recursos.

"Creo que con la fórmula del control, seguimiento, evaluación, eficiencia y transparencia entre lo público y lo privado no tiene que haber ningún tipo de fisura, pero otra cosa es la cuestión ideológica que como empresario no acabo de captar", ha reprobado.

De igual modo, ha lamentado la "poco inversión extranjera" que está recibiendo la Comunitat en comparación con la media en España. "Si encima a la poca que llega se le pone trabas eso crea "inseguridad jurídica", ha señalado para lamentar la situación en la que se encuentra el proyecto de Puerto Mediterráneo en Paterna.

En este punto, ha reprobado que antes de que el proyecto fuera rechazado por cuestiones técnicas, "desde varias consellerias ya se decía que ese proyecto no iba a salir". "Ahí hay una carga ideológica que crea inseguridad jurídica", ha lamentado.

Por ello, ha abogado por ser "cautos" en la base ideológica que "se ha visto" y en la imagen que se da de la Comunitat porque ha reivindicado que es la octava CCAA con más casos en los Juzgados por corrupción, pero, sin embargo, en España se tiene una concepción de "corruptelas". "No se puede ir a Madrid y mandar mensajes así porque eso merma la inversión extranjera", ha subrayado.

INVERSIONES "LAS MISMAS QUE OTRAS CCAA"

Por otro lado y tras repasar los principales datos económicos que sitúan a la Comunitat como la segunda autonomía más exportadora y al Puerto de Valencia como el primero de España en transporte de mercancía, ha exigido al Gobierno que se invierta en "las mismas condiciones" que en otros territorios porque ha lamentado que "históricamente, no ha sido así".

"Tenemos las partidas de inversiones del Gobierno, no ya de los últimos años si no décadas, que confirman la discriminación inversora en nuestro territorio", ha reprobado para cuestionar las razones de este "sistemático ninguneo del Gobierno Central con la Comunitat". "¿Acaso hay alguien interesado en que la valenciana no sea una comunidad fuerte?, ¿o es causa de la debilidad de la sociedad valenciana?", se ha preguntado.

Así, ha reivindicado la necesidad de un pacto de Estado en la planificación y ejecución de las infraestructuras porque "no son una cuestión ideológica, sino un elemento imprescindible del servicio de conectividad a los ciudadanos y de la productividad de la economía y no es admisible que cada Gobierno haga pública una nueva planificación dejando en vía muerta la anterior", ha apuntado.

REFORMAS NECESARIAS

Para Navarro existen todavía una serie de reformas que se tiene que llevar a cabo para que la recuperación económica sea "tangible". De este modo, ha planteado una reforma tributaria para coordinar de manera "urgente" las distintas política estatales, autonómicas y locales, así como suprimir "muchos de los casi 100 impuestos autonómicos que están provocando una verdadera ruptura del mercado interior y comprometiendo la competitividad y viabilidad de los sectores productivos".

"Nuestro sistema económico necesita una reforma fiscal en profundidad; no parches meramente recaudatorios, como la última subida del Impuesto de Sociedades con la que se pretende aumentar la recaudación en 4.650 millones", ha sostenido el presidente de la CEV para quien esta medida del Ministro de Hacienda es "de dudosa constitucionalidad, ahonda en la inseguridad jurídica y desbarata la planificación financiera en el último minuto del partido".

Asimismo, considera que tampoco afianza la seguridad jurídica de pymes y autónomos la "ida y vuelta" en la supresión de los fraccionamientos y aplazamientos en el Impuesto de Sociedades y el IVA ni el reciente endurecimiento en la fiscalidad de sucesiones y donaciones aprobado por el Consell porque "supone una desventaja competitiva con respecto a la más beneficiosa fiscalidad que se aplica en otras regiones", ha afirmado.

En este sentido, ve necesario un pacto fiscal entre la Administración Central y la Autonómica para "homogeneizar la fiscalidad". "No puede ser que las ventajas fiscales de algunos territorios los conviertan en una suerte de paraísos fiscales interiores con ventajas competitivas respecto a las empresas de otros territorios", ha insistido.

En lo que respecta al sector público, ha abogado por alcanzar un marco legislativo que "disminuya la burocracia, que legisle menos y mejor y que cuente con normas más estables y sencillas". "El sector público necesita una reforma para mejorar su funcionamiento y eficacia, eliminando solapamientos, duplicidades, redundancias y gastos improductivos", ha defendido.