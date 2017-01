CIUDADANOS INSISTE EN QUE LA RENTA BÁSICA QUE SE VOTARÁ EL JUEVES "NO SE PUEDE PAGAR"

Etiquetas

La dirección de Ciudadanos insistió este martes en que la renta básica cuya tramitación se votará el jueves en el Congreso de los Diputados a propuesta de los sindicatos y con el apoyo del PSOE "no se puede pagar" sin un aumento de los impuestos o una penalización a España por incremento del déficit. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, subrayó en los pasillos de la Cámara que resulta "muy fácil" prometer cosas y "regalar los oídos de la gente", pero esa medida costaría 15.000 millones de euros. "Esto no puede pasar, no se puede pagar", aseguró Girauta, sin una subida "brutal" de impuestos que implicaría una carga "bestial" sobre la clase media, o bien un incumplimiento "flagrante" del déficit, lo cual dejaría a España con las "manos atadas" y su soberanía económica comprometida. Ciudadanos, explicó Girauta, defiende reconducir ese tipo de medidas hacia los complementos salariales para premiar la inserción laboral y a una modernización de las políticas activas de empleo. Como ejemplo del "espíritu de negociación" y de acometer reformas que inspira la acción política de Ciudadanos, Girauta subrayó los tres decretos que esta semana serán convalidados en el Congreso de los Diputados y que responden a acuerdos de su partido con el PP sobre la respuesta a los afectados por cláusulas suelo, el bono social de suministros energéticos y el fondo de garantía juvenil.