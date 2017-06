RAJOY Y MACRON COINCIDEN EN LO POSITIVO DEL ACUERDO PARA EL RESCATE A GRECIA PERO ADVIERTEN DE QUE “TIENE QUE HACER LAS COSAS BIEN”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la República de Francia, Emmanuel Macron, coincidieron este viernes en lo positivo del acuerdo que alcanzaron anoche los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo para desbloquear un nuevo pago del rescate griego de 8.500 millones. Así se expresaron ambos mandatarios en su primer encuentro desde la elección del francés después de mantener un almuerzo en París. El jefe del Ejecutivo español insistió en reclamar que Atenas garantice la inmunidad a un experto español que participa en el fondo de privatizaciones heleno, tras haber sido acusado, junto a un italiano y un eslovaco de actuar incorrectamente en la elaboración de un informe no vinculante que contempla "pérdidas millonarias" en un proyecto del fondo de privatizaciones.Este viernes el ministro de Economía, Luis de Guindos, confió en que Grecia hará todo lo posible para que desimputen a estos funcionarios, Para Rajoy, esto es “absolutamente inaceptable”, aunque se mostró convencido de que este asunto se resolverá “con la mayor celeridad posible” porque, “simplemente, no es justo”. Con todo, dijo que el acuerdo que se acordó anoche para afrontar un nuevo pago a Grecia es “muy positivo” y ahora el país heleno “tiene que cumplir con sus compromisos” y “hacer las cosas bien”. Por su parte, el mandatario francés aseguró que “era un acuerdo necesario” para permitir la financiación necesaria a ese país y que se materialicen las reformas emprendidas. No obstante apuntó que este acuerdo “no es definitivo” y afirmó que Francia ha aportado una serie de “propuestas técnicas”.