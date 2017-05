EL CONGRESO DA LUZ VERDE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO QUE EL GOBIERNO CALIFICA DE "SERIA Y RESPONSABLE"

Etiquetas

El Congreso de los Diputados convalidó este jueves el real decreto ley por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas para 2017.La votación se cerró con 339 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra. Además, no se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.Durante la defensa del mismo, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó que la oferta de empleo público presentada por el Ejecutivo es una apuesta "seria y responsable" por mejorar los servicios públicos "tras casi una década de crisis".Montoro destacó que está más que justificada la urgencia en la aprobación de esta oferta porque hay sectores que no pueden esperar "a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".Por ello, el ministro señaló que es preciso sacar adelante este real decreto "para no perjudicar la actividad ni a los ciudadanos". En este sentido, citó sectores claves como la Educación o la incorporación de oficiales de la Guardia Civil y en general de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Se trata de funciones muy sensibles como la defensa nacional y la seguridad pública", apostilló.En relación con las condiciones laborales de los empleados públicos, el ministro se mostró confiado en que continuarán mejorándose gracias a la mejora de la economía, pero manteniendo un equilibrio y "respetando la necesidad que aún tenemos de seguir reduciendo el déficit".Para Montoro, el acuerdo alcanzado con los sindicatos para esta convotaria de empleo público "no habría sido posible si las partes no hubiésemos puesto el interés general por encima de cualquier otra consideración"."Nada es imposible cuando existe voluntad para construir. El acuerdo tampoco habría sido posible en una situación económica diferente de la actual", incidió Montoro.El ministro reiteró la importancia de apostar por la reducción público "porque sólo así puede fortalecerse la recuperación y podemos modenizar las infraestructuras y mejorar las condiciones de los empleados públicos".Por ello, aseguró que el Gobierno trabaja por "mejorar la retribución de los empleados públicos" en la medida "en que las finanzas públicas lo vayan permitiendo". Por último, el ministro quiso agradecer a los empleados públicos su importancia en la contribución a la recuperación económica y la lucha contra el déficit".