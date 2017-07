EL CONGRESO DA LUZ VERDE AL ‘TECHO DE GASTO’ DE LOS PRESUPUESTOS DE 2018

Etiquetas

- Montoro dice que llamará a la “puerta” de todos los grupos para intentar acordar los próximos PGE. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes el acuerdo que recoge los objetivos de estabilidad para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene.El acuerdo, que supone el primer paso para elaborar los Presupuestos de 2018, ha salido adelante gracias a que el PP ha sumado a Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro, UPN y Nueva Canarias, ésta última con su abstención. En concreto, el texto salió adelante por 175 votos a favor, 173 en contra y una abstención.El Ejecutivo ha fijado en 119.834 millones de euros el ‘techo de gasto’, lo que supone un 1,3% más que el límite de gasto no financiero de los Presupuestos de 2017, que quedó en 118.337. En cuanto a los objetivos de estabilidad, se prevé un déficit del 2,2% para 2018, del 1,3% en 2019 y del 0,5% en 2020.El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defendió los números presentados por el Gobierno, y señaló que España afronta la “mejor oportunidad de crecimiento económico de su historia”. Montoro puso en valor la “generosidad, lealtad y compromiso por la estabilidad” de las formaciones que permiten que el acuerdo salga adelante. Al resto les pidió “que se lo piensen” porque el Gobierno “llamará a su puerta para ver si es posible llevar adelantes acuerdos que puedan responder a los intereses de todos” en los Presupuestos de 2018, que se comenzará a tramitar en octubre. APOYOS El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, justificó su apoyo al ‘techo de gasto’ porque su formación ha decido que hay que apostar por “la estabilidad y los cambios” y aprovechar la situación de Gobierno en minoría para conseguir mejoras en política económica, como la rebaja del IRPF para ‘mileuristas’. Desde las filas del PNV, Idoia Sagastizabal destacó la “cordialidad y respeto institucional” con que trabajan el Gobierno central y el vasco, y señaló que votarán a favor por “coherencia, responsabilidad y ser –el acuerdo- positivo para Euskadi”.Según el diputado de UNP, Carlos Salvador, apoyan el texto porque es “coherente” con lo acordado hace seis meses, porque se están cumpliendo los objetivos económicos y presupuestarios y porque da “estabilidad”. El diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca puso en valor que en los PGE han incluido medidas que benefician a Asturias, y lamentó el “cambio radical” del PSOE desde que ha vuelto Pedro Sánchez a la Secretaría General. Para Ana Oramas, de Coalición Canaria, hace falta que haya nuevos Presupuestos, en los que espera se recoja la reinversión de superávits en los ayuntamientos. Además, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, dijo que no pueden votar a favor porque está “en contra” de las políticas del PP, pero “vamos a aprovechar para conseguir logros” con la abstención. Para el diputado del PP Jaime Olano, “nada más lejos de la realidad” que el acuerdo suponga nuevos recortes. También preguntó “qué ha cambiado para que el PSOE se haya bajado del barco de la responsabilidad y se abrace con los populistas”. CRÍTICAS Sin embargo, el portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, criticó que Montoro no haya dimitido tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ‘amnistía fiscal’, y también afeó el “parche en el IRPF” que se ha pactado con Ciudadanos, para señala que este impuesto “se va a convertir” en un “Frankenstein”. El diputado de Unidos Podemos Alberto Montero saludó al ministro “reprobado” y destacó la necesidad de avanzar en elevar un “suelo de ingresos” que permita mantener el Estado del bienestar. Del mismo grupo, Alberto Garzón tildó de “engaño absoluto” el acuerdo presentado por el Gobierno, con una rebaja de impuestos que va de la mano de una merma del gasto social. Por su parte, Ester Capella, de ERC, aseguró que tanto el ‘techo de gasto’ como los objetivos de estabilidad son “injustos a nivel social y territorial”. Además, calificó de “trampa” el acuerdo plateado por el Gobierno, que parece haber hecho una “tómbola” para conseguir apoyos. Además, el diputado del PDCat Ferrán Bel consideró injustos los objetivos de déficit, algo que también criticó Ignasi Candelas, de Compromis, y Marian Beitialarrangoitia, de Bildu.