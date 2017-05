CROEM clama contra la "peor" inversión de los PGE en la Región, que achaca al "poco peso" de la Comunidad en Madrid

Etiquetas

Lamenta los últimos cambios en el organigrama del Gobierno regional porque todas las modificaciones suponen "volver a empezar de cero"

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha lamentado que la Región de Murcia ha resultado, una vez más, "claramente muy perjudicada" con los 272 millones de euros que el Gobierno central ha consignado para la Comunidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, lo que representa un 20 por ciento menos de lo destinado el año pasado, y el peor nivel inversor registrado, al menos, en la última década.

La patronal se ha "rebelado" contra este balance, que no puede ser "más negativo" y que representa un descenso de un tercio con respecto a los 732 millones de euros de inversión que se presupuestaban para la Comunidad en 2010, por ejemplo. En este sentido, ha asegurado que los empresarios van a perseverar en su obligación de "denunciar y presionar" las cuentas ante la Administración para que se corrijan en la medida de lo posible.

CROEM achaca este bajo nivel inversor, entre otras cosas, al "poco peso histórico" que tienen el Gobierno regional y la Comunidad Autónoma en Madrid. Además, lamenta que los últimos cambios experimentados en el organigrama de la Administración regional no ayudan porque todas las modificaciones suponen "volver a empezar de cero" en todos los planes que estaban ya en marcha y bien encarrilados. De hecho, CROEM no habría modificado la estructura de los segundos y terceros escalones del Ejecutivo tras la salida del ex presidente, Pedro Antonio Sánchez.

Así lo ha hecho saber el presidente de CROEM, José María Albarracín, acompañado por los presidentes de las patronales de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, y de Lorca, Antonio García, en una rueda de prensa ofrecida para hacer un balance anual de las inversiones de los PGE de 2017 en la Región de Murcia.

Albarracín ha lamentado las "escasas inversiones", que se efectúan con "notables retrasos" en capítulos importantes, y que están "alejadas de las necesidades económicas y sociales reales de la Región de Murcia". En concreto, ha hecho un repaso por las "escasas" o, en ocasiones, "nulas" partidas en inversiones como el AVE, el Corredor Mediterráneo, la regeneración de la bahía de Portmán, la Variante de Camarillas, las infraestructuras viarias o en políticas para corregir el déficit hídrico de la Comunidad.

Ha recordado que los PGE de 2011 consignaban para la Región 526 millones de euros y, en 2010, el montante ascendía a 732 millones de euros, lo que demuestra que quedan "extremadamente alejados de los 272 millones de euros de este año", pese a que la patronal es consciente de que las cuentas del Estado "están condicionadas por el objetivo de déficit que marca la Unión Europea, y que ha resultado difícil de cumplir".

El sector empresarial se "rebela" contra el hecho de que ese objetivo de déficit "parece pesar todavía más en la Región de Murcia que en el resto de España, ya que en comunidades como Cataluña, País Vasco o Canarias, no condiciona el dinero que se les destina". Y es que "son otros los intereses que priman en estos casos, lo que supone dar cancha a la España de las dos velocidades, a la desigualdad evidente y flagrante entre autonomías, contra la complicidad del Gobierno nacional".

Todo ello, según Albarracín, con el agravante de que muchas de las inversiones previstas para este año son partidas presupuestadas ya en anualidades anteriores, tal y como viene sucediendo "demasiados años". De hecho, critica que las empresas públicas estatales sólo han invertido desde 2006 poco más de 2.500 de los 4.410 millones de euros presupuestados en ese periodo. Esto quiere decir que, desde 2006, se han "quedado por el camino" 1.871 millones de euros, es decir, el 42 por ciento de lo presupuestado.

