Castilla-La Mancha no podrá cumplir con el objetivo de deuda hasta después de 2050, según el presidente de la Airef

Etiquetas

Castilla-La Manca no podrá cumplir con el objetivo de deuda pública marcado para 2020 hasta después de 2050. Cuatro autonomías --Murcia, Cataluña, Castilla La Mancha y la Comunidad de Valencia-- se salen del horizonte de 2050, según ha informado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, que ha destacado también que Baleares no podrá cumplir este objetivo hasta alrededor del año 2040.

En una conferencia en Palma, Escrivá ha censurado que se marquen "objetivos inalcanzables" para las CCAA porque puede llevar "a desentenderse y renunciar a intentar llegar a ese objetivo". Además, ha defendido la necesidad de cambiar el marco normativo fiscal porque "no funciona y no se aplica bien".

La conferencia ha sido organizada por el Cercle d'Economia de Mallorca y la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas deBaleares, en el Centre Cultural Sa Nostra de Palma de Mallorca. Ha sido presentada por el presidente del Círculo de Economía, Andreu Rotger, y ha contado con la participación de la consellera de Hacienda, Catalina Cladera.

Durante la conferencia, Escrivá ha destacado las "grandes diferencias" entre CCAA en gasto por habitante, cifrando la brecha en entre la que más gasta y la que menos en unos 1.000 euros.

También ha negado que no se utilice la capacidad normativa propia de las autonomías ya que entre la CCAA que más recauda y la que menos hay una diferencia de dos puntos del PIB, ha señalado. No obstante, el presidente de la Airef ha matizado que no encuentran evidencias de que las CCAA peor financiadas usen su capacidad normativa para ingresar más.

Asimismo, Escrivá ha calificado de "extraordinariamente débil" el marco institucional sobre el que se toman decisiones en materia fiscal.

OBJETIVOS HOMOGÉNEOS

El presidente de la Airef ha insistido en que es "indeseable" que se fijen objetivos homogéneos para todas las CCAA y ha recordado que en Europa "se fijan objetivos diferentes que tienen en cuenta la factibilidad".

En este sentido, ha alertado de que los objetivos incumplibles provocan que las CCAA renuncien a intentar alcanzarlos pero si son demasiado fáciles "terminan generando amplitudes de gasto inadecuadas".

"No se ha cumplido el objetivo del 0,7 por ciento ni se iba a cumplir el del 0,3 por ciento. Las comunidades que no podían no lo han intentado y las que tenían cierta holgura han agotado el margen", ha recalcado Escrivá.

LEY DE ESTABILIDAD

Asimismo, el presidente de la Airef ha mantenido que la ley de estabilidad de 2012 "se está aplicando muy poco" por lo que está siendo "poco útil".

Mientras el conjunto de las Administraciones Públicas no logrará el objetivo de deuda pública del 60% del PIB hasta 2037, las corporaciones locales son el único subsector que sí cumplirá su objetivo antes de 2020; de hecho, "muchas de ellas ya no tienen deuda", ha señalado Escrivá.

SISTEMA DE REGLAS FISCALES MÁS SIMPLE

El presidente de la Airef ha considerado que es necesaria una reforma normativa para mejorar el marco de disciplina presupuestaria, en línea con las tendencias a nivel internacional y con la normativa europea.

En particular, las reglas fiscales "deberían ser más sencillas y estar adecuadamente jerarquizadas", de manera que la deuda pública "opere como ancla de la política fiscal sostenible a largo plazo, la regla de gasto sirva como herramienta de estabilización a medio plazo que permita asegurar la convergencia con el objetivo de deuda y que el objetivo de déficit sea el instrumento a corto plazo, guardando coherencia con la regla de gasto".

Por otro lado, José Luis Escrivá ha insistido en que la reforma del sistema de financiación autonómica debe combinarse con las de otras administraciones y debería ir acompañada de una eliminación progresiva de los mecanismos de financiación extraordinarios.

Aunque, en este sentido, recordó que "en ausencia de mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), algunas CCAA pueden tener importantes riesgos de sostenibilidad".

El presidente de la Airef ha concluido que cuando España disponga "de un sistema de reglas fiscales mucho más simple que el actual", entonces sí podrá "tener mecanismos de exigencia de cumplimiento".

También ha reclamado "mayor transparencia" ya que el sistema es "extraordinariamente opaco, incluso para los expertos".

"Hay que pasar a un modelo de decisión multilateral cooperativo que, mediante la corresponsabilidad fiscal, propicie la sostenibilidad del sistema y la eficiencia del gasto público", ha defendido.