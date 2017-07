La Comunitat Valenciana votará en contra de la nueva propuesta de objetivo del déficit de Hacienda

Etiquetas

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha avanzado que la Comunitat votará este viernes en contra de la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda de elevar del 0,3 al 0,4 por ciento el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y mantener la meta de equilibrio para 2020. "No es razonable", ha subrayado, y ha criticado la "magnífica magnanimidad" del ministro Cristóbal Montoro.

Así lo ha indicado Puig en la sesión de control de este jueves, al ser preguntado por la síndica del PPCV, Isabel Bonig, sobre cómo afronta el Consell la prestación de servicios públicos a los ciudadanos durante las vacaciones de verano.

Puig ha criticado el gesto de "magnífica magnanimidad" de Cristóbal Montoro de elevar una décima el objetivo de déficit y ha remarcado que este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el conseller del ramo, Vicent Soler, votará 'no' porque "no es posible".

"No es razonable, no es posible y no podemos continuar así y lo saben", ha subrayado Puig, quien ha pedido a Bonig que sea "valiente, tenga coraje y defienda lo que sabe que hay que defender".